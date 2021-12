Acarajé: respeito a tradição

O antropólogo Luís Mott, líder do Grupo Gay da Bahia (GGB), publicou artigo no jornal A TARDE deste sábado (26) onde faz elogios ao "bolinho" de Jesus, defende a sua comercialização por pessoas não caracterizadas pelas indumentárias afro-brasileiras e nos surpreende ao defender que o acará deve ser apreciado pela mão invisível do capital, o determinante para a decisão de compra do acarajé e não a orientação pela tradição cultural. Na sua justificativa, ele tece elogios ao sabor de acarajés comprados em "bibocas" e outros pontos de venda pertencentes a pessoas evangélicas.

Diante da autoridade intelectual do professor, fiquei a me perguntar sobre as coisas tantas que aprendi na querida Faculdade de São Lázaro, onde a tal da mão invisível foi tão criticada e a nossa cultura afro-brasileira foi tão defendida.

Não entendo como um agente político prefere indispor-se com os seus tradicionais aliados.

Não entendo o professor, mas devo cumprir a minha tarefa de defender a tradição afro-brasileira, de somar esforços com a Associação das Baianas de Acarajé e Vendedoras de Mingaus (Abam), que tem cobrado dos órgãos públicos a fiscalização da atividade das baianas, cujo produto principal é o acarajé, patrimônio tombado, depois de estudos antropológicos que basearam a decisão.

O acarajé é comida sacra de Yansã, alimento litúrgico, partilhado com as pessoas que devem usar as roupas afro-brasileiras conforme determina a lei municipal sob a orientação da tradição religiosa de matriz africana, e quem vende ou manipula o acarajé deve, no mínimo, respeitar a religião que reúne uma parte do nosso povo.

