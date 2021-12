É em arcas (àpótí) que nós, iniciados nos mistérios dos orixás, guardamos as roupas com as quais vestimos nossa divindade pessoal quando ela se manifesta na Terra. É em arcas que ficam guardados os tesouros que para os sacerdotes do candomblé não são as roupas, mas sim o que ali elas representam: de maneira específica, a parcela divina que habita em cada ser; de maneira ampla, tudo o que é sagrado e nos liga ao Todo.

Na linguagem sacralizada do povo de candomblé, a língua yorubá, a palavra oró significa tesouro, saúde, e quando acentuado de outra forma, o mesmo vocábulo é traduzido como palavra escrita ou falada. Durante toda minha vida registrei na mente e no papel as preciosidades que ouvia e lia. Sábias frases ditas pelas pessoas que cuidaram de meu corpo físico ou de minha espiritualidade; muitas vindas da cultura religiosa que vivencio desde criança; além de outras que fui adquirindo através de contato com sacerdotes ou devotos das diversas religiões. O hinduísmo, por exemplo, diz: "É inútil a sabedoria estudada, mas não aplicada."

Minha alma é uma arca cheia, plena, de tesouros, os quais eu velei, guardei com cuidado, por muito tempo. Porém, já há alguns anos venho abrindo, gradativamente, esta arca, revelando os tesouros que tem dentro dela, com o objetivo maior de continuar velando por eles, no sentido de conservar acesa a vela, a fim de que a luz que me iluminou possa ir iluminando a todos. Venho, também, abrindo esta arca para ir esvaziando-me, sempre gradativamente. Afinal, nós devemos fazer de tudo a fim de nos tornarmos plenos de conhecimentos, para que plenos possamos nos tornar vazios e vazios possamos nos tornar plenos de novo, agora de sabedoria.

A abertura de uma arca também significa "o anúncio de uma nova era tradicional". Escrevi o livro Abrindo a Arca para marcar a valorização da escrita, dada por um terreiro tradicional de candomblé, o Ilê Axé Opô Afonjá, que já é bastante conhecido por valorizar a oralidade. O livro Abrindo a Arca marca, ainda, a criação do que chamo, ludicamente, de primeira Animoteca: um ônibus onde estão guardadas em forma de livros, vídeos e gravações, as inspirações surgidas nas mentes de várias pessoas, as quais conseguem animar de tal forma tantas outras pessoas que desperta nelas o desejo de caminhar pela escada evolutiva.

Este artigo é, na verdade, a introdução do livro Abrindo a Arca, que pretendo lançar na FLICA, Festa Literária de Cachoeira, que acontecerá do dia 29 de outubro ao dia 2 de novembro. Foi gostoso saber que a FLICA é uma festa e não uma feira, pois como todos sabem o nome que reflete a minha espiritualidade demonstra que eu sou uma caçadora de alegria. Onde a alegria estiver lá estarei eu; se ela se esconder, eu a caçarei e a encontrarei.

Peço às pessoas que não estranhem a quantidade de livros editados por mim em um curto espaço de tempo. O fato é que, como disse anteriormente, estou abrindo a arca, quanto mais tesouros tiro, mais tesouros aparecem; e os tesouros só devem ser guardados enquanto o Universo não tiver dado a autorização de serem revelados. Agora é a hora.

*Maria Stella de Azevedo Santos l Iyalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá l opoafonja@gmail.com

