A 'teoria de gênero' nada inocente de D. Murilo

Dom Murilo Krieger, em sua coluna publicada domingo em A TARDE , tenta desautorizar o que chama de "teoria do gênero" e arremata com uma frase misógina da Bíblia, em trecho que diz que as mulheres teriam sido criadas apenas para que os homens não ficassem sós. O texto está cheio de contradições e erros. Por entender que as posições do arcebispo primaz do Brasil provocam a perpetuação das violências causadas pela homo-lesbo-transfobia e pelo machismo, como especialistas (este artigo também foi escrito com o Dr. Felipe Fernandes, da Ufba) entendemos ser nossa responsabilidade contrapor as suas cinco ideias mais equivocadas e preconceituosas.

Primeiro: não existe apenas uma teoria de gênero, mas uma diversidade de teorias sobre nos estudos de gênero e nenhuma pode ser considerada apenas uma hipótese, pois estão alicerçadas em pesquisas sérias e reconhecidas que refletem como as vidas das pessoas realmente são (e não como a Igreja Católica gostaria que fôssemos).

Segundo: os estudos de gênero não substituíram a discriminação de sexo por gênero, mas demonstraram como elas estão relacionadas. As pessoas não são apenas discriminadas por terem vagina ou pênis, mas porque a sua anatomia corporal é tida como algo que confere características mais positivas (como força, racionalidade para homens) ou negativas (como fragilidade, irracionalidade para mulheres). Além disso, as pessoas que possuem um gênero considerado como equivocado para o seu sexo não são discriminadas apenas pelo seu sexo anatômico ou por sua prática sexual, mas pela forma como desejam se colocar socialmente. Os estudos de gênero não são motivados por estratégias nefastas. Há intenção e estratégia, mas no sentido de produzir conhecimento para superar ideias que, historicamente, vêm provocando múltiplas violências.

Terceiro: os estudos de gênero mais recentes sequer trabalham com essa dicotomia entre sexo e gênero, pois a própria anatomia dos corpos não escapa das normas. A cultura indica como dizer se um corpo é masculino ou feminino. E o processo não termina nessa identificação. Normas sociais entram em cena de forma a exigir o que seriam os comportamentos adequados a cada caso - que aquela pessoa se comporte como um homem ou mulher "de verdade". Além disso, não existem apenas corpos anatomicamente de meninos ou meninas, pois a "natureza" também, por vezes, nos apresenta corpos com ambiguidades sexuais. Trata-se das pessoas intersexuais, que o senhor parece desconhecer. E essas pessoas têm sido impedidas de viver como nasceram, pois imediatamente agimos para enquadrá-las como meninos ou meninas. Resultado: os corpos são mais diversos que o senhor imagina e sobre todos eles incidem as normas de gênero e sexualidade. O senhor está absolutamente errado ao dizer que "biologicamente todo ser humano é homem ou mulher".

Quarto: o senhor reconhece que o gênero é uma construção, mas diz que "é natural que o comportamento social (o gênero) esteja em harmonia com o sexo biológico". Outro erro crasso e renitente, vide os próprios registros a respeito da intolerância da Igreja Católica para com as pessoas que defenderam princípios e argumentos diferentes dos proclamados por essa instituição. As fogueiras da Inquisição podem não mais existir, mas não faltam testemunhos sobre o perverso enquadramento social imposto às pessoas para que vivam e se relacionem de determinada forma, sempre tendo como base um único modelo de família patriarcal, heterossexual, que de natural não tem nada, muito menos de harmoniosa.

Quinto: o senhor defendeu que uma criança necessita de um pai e uma mãe para constituir a sua personalidade, mas a própria psicanálise e psicologia, que aciona sem conhecer, já elucidou isso há décadas. Os estudos mostram que precisamos de referências tidas metaforicamente como masculinas ou femininas, mas que esses papéis não precisam ser desempenhados por quem tem vagina ou pênis, mas sim por qualquer pessoa.

O mundo é mais diverso do que a sua "teoria de gênero". Felizmente. Vá em nossa Parada LGBT no próximo domingo e veja.

ESTE ARTIGO RESPONDE AO DE D. MURILO KRIEGER (14.9.14)

adblock ativo