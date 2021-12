Durante o regime militar, quando a prática do planejamento econômico dos anos 50 foi mantida, a abordagem da problemática urbana sempre levava em conta o macroespaço das grandes cidades. Salvador era pensada consoante sua interação com o seu entorno. O impacto da decadência da economia do Recôncavo, região que desde o começo do século XX viu definhar a economia açucareira, foi enorme sobre Salvador. Na medida em que as usinas de açúcar fechavam na Bahia, pois não conseguiam competir com as de São Paulo, Pernambuco e Alagoas, o contingente da mão de obra subitamente desempregada migrava para Salvador, que inchou, em vez de se desenvolver, desde meados da década de 50.

Pois bem, até hoje Salvador cresce por inchaço, pois nem a Petrobras, nem a construção de indústrias do CIA, do Copec foram suficientes para oferecer emprego a esta massa de trabalhadores desempregados que busca Salvador como solução para sair da miséria. Nos anos 60, 70 e 80, houve um boom de construção de fábricas, mas, depois de erigidas, a oferta de empregos nelas foi bem menor do que quando estavam na fase de construção civil. Após o fim do regime militar ficou na moda se falar de Estado mínimo, e eis que nos anos 90 os governos estaduais meio que abandonaram a prática do planejamento, houve um esquecimento da região metropolitana, cujas contradições e assimetrias, pensavam-se, seriam resolvidas apenas pela ação da iniciativa privada. Ledo engano.

Feito este pequeno resgate histórico, cabe constatar que a região metropolitana continua na mesma, isto é, como uma imensa área que abriga uma população que vive na pobreza, e, registre-se, na qual acontece uma taxa de desemprego de quase 20%. Triste Bahia, quão dessemelhante, diria o poeta. A região metropolitana abriga complexos fabris de primeiro mundo em Camaçari, bairros na franja oceânica que exibem casas belíssimas, mas à medida que se caminha para áreas distantes destas praias, o que se vê mesmo é pobreza.

O conceito de região metropolitana se alargou devido ao fenômeno do crescimento demográfico. Se nos anos 70 eram parte da RMS, além de Salvador, apenas Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho e os dois municípios da Ilha de Itaparica, hoje estão incluídos Mata de São João, Candeias, Madre Deus, Dias D'Ávila, São Sebastião, São Francisco do Conde. O que isto significa?

Em primeiro lugar, é preciso que seja repensado um ente planejador intermunicipal, que tenha condições de coordenar um fundo de desenvolvimento para a região metropolitana. Este fundo aplicaria recursos em infraestrutura com vistas a se alcançar um maior equilíbrio entre estas cidades que tendem a se tocar no futuro, a exemplo do que já acontece entre Salvador e Lauro de Freitas. De saída, cabe pensar em soluções de mobilidade urbana. Continuar a se transportar a massa de gente que circula nesta região metropolitana em ônibus é inviável e anacrônico. É indispensável considerar soluções que contemplem metrô alimentado por uma rede de VLTs. Para levar a cabo tais investimentos, é preciso a constituição de um fundo metropolitano, que deve ser alimentado por recursos municipais, estaduais, federais e (por que não?) privados.

Grandes empresas construtoras devem ser bem-vindas para participar do processo de planejamento e financiamento do desenvolvimento metropolitano, que precisa contar com a participação transparente da sociedade civil, para que se evite a entrega de bens públicos para a exploração privada na base da ação entre amigos. Transparência e participação da sociedade civil deve ser a diferença entre o ente da região metropolitana dos anos 70 e o de hoje. Teremos de ter um sistema de decisões colegiadas e suprapartidária para lidar com o fundo.

O fundo metropolitano não será constituído apenas para resolver problemas de mobilidade urbana. O lazer (mais praias, mesmo que artificiais para o gáudio da população nativa), a saúde e a educação podem ser planejadas a partir de uma perspectiva mais racional. Enfim, a união faz a força.

*professor associado da Universidade Federal da Bahia (Ufba)

adblock ativo