A Páscoa de todos

Tomando por pressupostos o verbo latino religare, como senha para unir deuses e mortais, e a fragilidade do brasileiro, diante da ceifa de quase 4 mil vidas ao dia, por Covid, tem-se a inclinação para a crença em forças sobrenaturais. Seguindo o perfil do Brasil como Estado laico, portanto indiferente e equidistante a todas as religiões, é possível constatar a presença tanto da Páscoa judaico-cristã, comemorada hoje, como dos mitos de origem africana, entre diversos outros cultos.

Para os afro-religiosos, de marcante participação no jeito de ser soteropolitano por conta do tráfico de africanos escravizados, é o momento de pedir aos ibeji – entidades crianças – para tocarem o tamborzinho visando distrair ikó – a morte. Admira-se, nos terreiros, a força destas entidades infantis, quando Olodumare (ser supremo) tentou com todos os voduns e orixá, deter a sanha de ikó, como ocorre hoje, mas nada conseguiu, obtendo êxito apenas com a percussão do repique mágico.

A metáfora supõe ser a inocência a maior de todas as armas, pois o instrumento musical dos pequenos, aparentemente frágeis, distrai o encantado da finitude e, assim, a colheita macabra é interrompida, daí a importância de os ibeji não pararem de tocar seu tambor.

Já os cristãos, de marcada influência católica devido à colonização lusitana, celebram neste domingo a Páscoa, encerrando feriadão remanescente dos primeiros tempos da independência, quando o país professava fé oficial, qual seja, a do Vaticano. A religação propõe o giro da vida em ciclos, da condenação de Jesus Cristo à aleluia, ressureição seguida ao calvário, resultando no momento de Pesach ou Pesah, palavra derivada do grego e do aramaico para designar renovação: vitória sobre dolorosa cruz.

É possível agarrar-se a uma ou outra forma de ‘religare’: ibeji e via crucis, entre variadas opções, somando-se as propostas religiosas às forças da ciência pela vacina, visando geração da nova aurora capaz de afastar a treva da doença e da irracionalidade

