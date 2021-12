A Paralela pede socorro

Não é de hoje que a cidade do Salvador tem sido vítima da desatenção do poder público com a preservação do seu patrimônio histórico. Lembro-me adolescente ainda quando o prefeito Hélio Machado trouxe para Salvador "a melhor tecnologia em transporte urbano": o troleibus - ônibus movidos à eletricidade, para substituir os bondes que circulavam tranquilamente pela cidade baixa.

Não somente retiraram os bondes como asfaltaram os seus trilhos. Quatro anos depois de uso, os troleibus viraram sucata na garagem da prefeitura, no bairro de Roma.

Esta decisão inspirou também outros prefeitos para a retirada dos bondes que serviam à cidade alta e igualmente sepultaram seus trilhos com asfalto.

A história da cidade do Salvador estaria sem dúvida enriquecida com os seus bondes coloniais, ao menos circulando entre a praça da Sé e o Campo Grande, a exemplo do que acontece nos centros de São Francisco e Lisboa, fontes de atração turística sem provocar qualquer transtorno ao trânsito local.

Agora chegou a vez da delapidação da Paralela. Não bastasse o desmatamento em massa dos resquícios da Mata Atlântica, que outrora existia, para abrigar interesses imobiliários desordenados, vão implantar a linha 2 do metrô de Salvador, totalmente de superfície, sem qualquer preocupação de ao menos preservar o partido paisagístico implantado à época sob a orientação do arquiteto Burle Max.

Existem alternativas mais criativas que possam tirar partido do perfil topográfico ondulado da avenida e da predominância de um solo que não oferece maiores dificuldades de movimentação.

Assim, apenas nos trechos planos a linha 2 seria de superfície, mantendo-se a livre comunicação em grande parte do percurso entre os dois lados do canteiro central da nossa principal avenida.

A agressão paisagística será acentuada ainda mais pela opção técnica do projeto da linha 2 de transmitir a energia via cantenária ao invés do "terceiro trilho" - como tem sido a opção mais moderna para as redes de metropolitanos.

Dessa forma, Salvador será definitivamente dividida ao meio por uma ferrovia, segregada por muros, cercas e 17 passarelas, criando duas bandas distintas: uma enriquecida, por estar voltada para os bairros residenciais e atividades turísticas da costa atlântica e a outra, inferiorizada, predominantemente voltada para zonas de ocupação industrial, comércio atacadista e bairros proletários.

Ou seja, teremos no longo prazo uma Salvador Oriental, valorizada e desejada, e outra, a Salvador Ocidental, empobrecida e pouco atraente.

O estágio em que se encontra o projeto da linha 2 ainda permite alterações que contemplem a preservação urbanística de parte da Paralela. Há que se ter apenas vontade política e sensibilidade dos órgãos responsáveis pelo projeto.

Cabe ainda lembrar que os fluxos turísticos de maior relevância para Salvador têm sido atraídos mais pelo seu acervo histórico do que pelas suas praias igualmente descuidadas.

