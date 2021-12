A importância do feedback nas organizações

O que é feedback?

Imagino que você, leitor, tenha pensado o mesmo que eu em algum momento: feedback é o retorno que alguém te dá referente a uma ação que você cometeu. Feedback é uma crítica negativa ao seu perfil ou um elogio à sua conduta. Feedback é o que o outro fala sobre você, para você, em qualquer âmbito de sua vida.

Que tal adicionarmos uma pitada de otimismo ao que ouvimos sobre nós? O feedback nada mais é que um presente (!) oferecido por aquela pessoa que enxerga os nossos pontos cegos. E saiba, todos nós temos pontos cegos, embora não queiramos admitir.

E por que é tão difícil receber feedback?

No livro “Obrigado pelo Feedback”, de Douglas Stone e Sheila Heen, eles explicam de uma forma impecável porque criamos resistência em ouvir de outra pessoa como nós somos. Os autores elencam “gatilhos” para esta resistência: gatilho da verdade, gatilho do relacionamento e gatilho da identidade.

De uma forma resumida, o gatilho da verdade é ativado quando percebemos que o emissor do feedback não está correto em suas afirmações. Não há nenhum fundamento naquele feedback: onde já se viu dizer que eu sou tendencioso na escolha da minha equipe de trabalho? Não há cabimento! Já o gatilho de relacionamento tem a ver com quem te dá o feedback, pois inevitavelmente nossa percepção do feedback será contaminada pela relação que tenho com o emissor. Quem ele pensa que é para me dar um conselho como este? Qual a consideração que ele teve para comigo depois de tantos anos de dedicação? O gatilho de identidade (o meu preferido, vou discorrer mais sobre ele neste artigo) se ativa quando percebemos que aquele feedback é ameaçador: o meu chefe disse que eu preciso dar tudo de mim na entrega do relatório. Como assim dar tudo de mim? Significa que eu nunca dei o meu melhor? Significa que eu não sou capaz?

É de extrema importância que tenhamos um grau no mínimo razoável de inteligência emocional para não cairmos nas armadilhas que o nosso próprio cérebro cria quando recebemos informações sobre nós mesmos. Daniel Goleman, no brilhante livro “Inteligência Emocional”, nos ensina que, de fato, é orgânica todo tipo de reação a ameaças. Apesar de cada um reagir à sua maneira a comentários negativos, de maneira mais ou menos intensa, invariavelmente a área de defesa do cérebro é ativada e frequentemente nos colocamos em posição de guarda.

Mas a boa notícia é que é totalmente possível aprendermos a receber bem um feedback e tirar o melhor proveito dele, afinal, a pessoa mais importante no nosso aprendizado somos nós mesmos. Ninguém é capaz de nos impedir de aprender. Por incrível que pareça, também não é fácil dar feedback. A nossa maior preocupação é magoar os sentimentos de alguém, destruir as suas expectativas, desiludir o seu futuro. E também há aquele medo de ir de encontro à nossa autoimagem de bom líder, de incentivador. É cruel, mas é verdade, nós somos assim. Mas não podemos perder de vista que o papel de um líder é impulsionar as pessoas para a condução do seu próprio aprendizado. Precisamos ter em mente que aquilo que pode magoar alguém a curto prazo pode ajudá-lo num período mais longo.

Mas o que se busca com o feedback? Mário Sérgio Cortella, em seu livro “Por que fazemos o que fazemos?”, relata que a maior causa da desmotivação profissional, por exemplo, é a ausência do reconhecimento. É bem possível que aquele funcionário que reclama que na sua empresa não há a cultura do feedback quer dizer: na minha empresa, não há reconhecimento.

Todos nós temos necessidade de reconhecimento, de orientação e de avaliação. Ser reconhecido nos motiva, todos nós queremos um “tapinha nas costas” após um trabalho duro. Todos nós precisamos também de orientação, para que saibamos como melhorar para atingir os nossos objetivos. E é indispensável uma avaliação para revelar onde nos encontramos hoje. É importante que um líder utilize destes três artifícios, de forma clara e específica, para que a sua equipe seja impulsionada.

Vamos voltar então a falar sobre o gatilho de identidade? Imagine que nós contamos uma história para nós mesmos referente ao que somos e ao futuro que nos reserva. Essa é a nossa identidade. Nós somos aquilo que decidimos ser. Como podemos ter uma reação passiva quando alguém nos fala que somos diferentes do que pensamos ser? Eu sempre achei que eu fosse educada com todos. Como pode um gerente de banco dizer que eu sou agressiva quando falo com ele?

Este gatilho, para mim, é o mais esclarecedor de todos. Precisamos diferenciar o ser do estar. Ser é uma característica, ser é a nossa identidade. Estar é uma situação, uma ocorrência, é, como o nome já diz, um estado. Nós podemos estar daquele jeito que alguém mencionou, mas não somos. Nós somos o que nós dizemos que somos. Precisamos nos ater, no momento do feedback, que podemos “destruir” a identidade de uma pessoa com uma simples frase.

Portanto, ao emitir um feedback, devemos destacar o estado que a pessoa se encontra, e não o que ela é. Você estava desatento na reunião é muito diferente de você é desatento. E precisamos confiar no outro de que ele é capaz de novos aprendizados. Dale Carnegie dá uma dica saborosa no clássico livro “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, referente à real necessidade de mostrar ao seu próximo que você confia nas suas habilidades para que ele faça determinada coisa. Faça isso de forma genuína e obterá resultados incríveis.

Eu vou deixar um gostinho de “quero mais” neste artigo, afinal feedback é um tema maravilhoso e urgente para ser tratado nas organizações e tem um mundo de matérias para ser explorado. Vou apenas concluir com a reflexão de que uma das premissas para um bom feedback é identificar como cada membro de uma equipe ouve o reconhecimento e o incentivo, bem como uma crítica negativa, para que ele seja expresso da melhor forma quando dirigido àquela pessoa em questão. Porém, sem dúvida, a principal premissa é ter empatia para com o seu colega, seu companheiro, sua filha, sua mãe. Se pôr no lugar da outra pessoa, entender as suas lutas diárias e desafios constantes, fará você emitir um feedback sincero e justo. Desejo boa sorte e bom aproveitamento das lições!

*Consultora em Gestão Empresarial e Administradora especializada em Gestão de Pessoas

