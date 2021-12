A família fora do armário

Quando uma filha ou filho assume alguma identidade "anormal", isto é, fora da norma dominante, seja usando cabelo rastafári ou um piercing no nariz, ou se a filha se assume lésbica ou anda de mãos dadas com a namorada na rua, quando tais jovens saem do armário, levam consigo, inevitavelmente, toda ou parte da família.

Vivemos em um mundo em que cada vez mais as novas gerações não seguem necessariamente os conselhos e o mesmo estilo de vida dos mais velhos. As influências dos colegas, da mídia, da internet, fazem tábula rasa do catecismo e dos conselhos paternos. Na Suécia, é comum filhos adolescentes denunciarem às autoridades pais autoritários ou violentos.

Mesmo no Brasil, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma jovem com mais de 14 anos tem direito garantido de se relacionar afetiva e sexualmente com quem quiser. E quando, por exemplo, a família revoltada procura uma delegacia para denunciar que seu filho está namorando um rapaz mais velho, se o/a adolescente declara tratar-se de um romance livre, não há ilicitude, por mais que a família repudie.

Sinal dos tempos? Só o futuro dirá se tais modernismos foram benéficos ou danosos à atual juventude. Não é fácil, mas não é impossível, adultos e idosos que foram criados a golpes de palmatória, no tempo em que a mulher desquitada equivalia quase a prostituta, que muitas filhas grávidas ou filhos gays foram expulsos de casa, conviverem com tais modernidades.

Se a conduta extravagante dos jovens não é crime, não ameaça sua saúde, o melhor é ajudá-los a serem felizes como são. A família também sair do armário pode ser a solução!

adblock ativo