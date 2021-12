A dor oculta de Lionel Messi

Lionel Messi é provavelmente o melhor atleta de clube na história do futebol: veloz e de jogadas inesperadas ou surpreendentes. Seu curriculum esportivo está repleto de títulos para o Barcelona, comandando o êxito da equipe catalã por muitos anos, porém, algo completamente diferente com a jaqueta azul e branca da seleção argentina.

Lionel Messi não tem sido o mesmo gênio determinante, o astro principal para que a Argentina conquiste um título internacional, uma história de 23 anos de decepções e fracassos, diferença de comportamento e resultados que não está no campo, nem no jogador, porém na sua cabeça e no seu inconsciente.

Com apenas 13 anos de idade, os pais e executivos do clube Barcelona decidiram que Lionel Messi se mudaria da sua cidade Rosário para a Espanha - e assim o juízo final determinou o término do futebol de criança e o início do trabalho adulto, com aditamento: apesar de abandonar a convivência com sua nação, onde nunca atuou profissionalmente, seria a estrela maior da seleção argentina.

Na realidade, definiram seu destino profissional, determinaram as dimensões das suas qualidades esportivas, entretanto, não decidiram sua identidade como ser humano. Resolução complexa e difícil para Lionel Messi: ele nasceu na Argentina, seus pais são argentinos e aprendeu os primeiros passos no futebol como menino argentino - e agora parece perturbado com a reluzente braçadeira de capitão.

Certamente, sente-se um estrangeiro na sua própria pátria: um argentino que é espanhol ou um espanhol que é argentino. Ou simplesmente uma máquina de jogar futebol, porém, condicionada pela camiseta que veste.

Se pudesse retornar à adolescência, talvez, Lionel Messi não ouvisse a voz dos seus tutores, que se submeteram ao processo do raciocínio lógico do dinheiro, não temeram os conflitos de uma identidade manuseada - e atropelaram a opção de um ser humano moldar a sua própria alma.

