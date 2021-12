4G: muita propaganda e pouca qualidade

A tecnologia do serviço móvel privativo 4G, quarta geração da telefonia móvel, também chamada de Long Term Evolution, foi recentemente disponibilizada por algumas operadoras nas cidades-sede da Copa das Confederações. Para entendermos o que de fato muda no cotidiano dos usuários, é preciso conhecer alguns conceitos e um pouco do processo histórico evolutivo deste setor no Brasil.



O serviço de telefonia móvel foi implantado no início da década de 1990 com a faixa de frequência de operação do sistema iniciada em 800 mhz até 900 mhz. Nesse período, todas as teles eram estatais e o sistema possuía alto grau de confiabilidade e qualidade, embora fosse caro e somente uma parte da população pudesse pagar por ele, que na época veio para substituir o sistema de radiochamada, ou simplesmente pager. A tecnologia era CDMA, Code Division Multiplex Access, que disponibilizava apenas a aplicação de chamadas de voz aos usuários. Podemos dizer que historicamente foi nosso 1G, ou primeira geração de celular.



Com o objetivo de universalizar o serviço e tornar o acesso possível à população em geral, em 1997 foi criada a Anatel, agência reguladora responsável pela criação de normas e regras para o setor. Nos anos seguintes, idos de 1998 a 2000, iniciou-se o processo de privatização das teles e, ato contínuo, a criação das empresas "espelho", com intuito de quebrar o monopólio das operadoras recém-privatizadas e criar o ambiente competitivo que propiciou a queda no preço do serviço. As consideradas "espelho", na época foram leiloadas com o nome de banda "b", e entrava em operação a faixa de 1,8 e 1,9 GHZ, com uma inovação: a possibilidade de trafegar pequenos pacotes de dados. A tecnologia da segunda geração era TDMA, Time Division Multiplex Access.



Sem dúvida, o grande salto qualitativo em termos de funcionalidades e aplicações foi dado com a implantação da terceira geração de telefonia móvel, ou simplesmente 3G. Essa tecnologia foi desenvolvida por organismos de padronização que congregam operadoras, fabricantes e entidades de padronização regionais, dentre outros, sob a luz de um projeto específico criado pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), denominado à época Programa IMT-2000.



Duas famílias de tecnologias 3G emergiram como as dominantes e foram comercialmente implementadas no mundo, a UMTS (padrão desenvolvido pela 3GPP - Third Generation Partnership Project) e a CDMA 2000 (implantado pela 3GPP2 - Third Generation Partnership Project 2) . Essa tecnologia permitiu o acesso a rede mundial de computadores em banda larga e utilizou em grande parte a tecnologia GSM, Global System for Mobile Comunication, que veio sendo aprimorada na europa desde a primeira geração de telefonia móvel. Hoje esta é a plataforma mais utilizada no mundo.



Eis que agora chega a 4G para substituir a 3G, com a promessa de velocidade de navegação na internet até 10 vezes maior, segundo propaganda de algumas operadoras. Estranhamente o Brasil adotou a faixa de 2,5 GHZ para a tecnologia cuja maior eficiência comprovadamente ocorre na faixa de 700 mhz, fato que provocará problemas na operação dos usuários em ambientes Indoor (recintos fechados). Cabe aqui um parêntesis para explicar o que é velocidade nominal e o que é velocidade real.



Velocidade nominal é aquela testada em laboratório com parâmetros e condições favoráveis, já a velocidade real é a medida em campo, com o smartphone de sua operadora que pode variar drasticamente, dependendo da concentração de usuários da mesma operadora acessando o mesmo serviço na mesma torre. Resumindo: se as operadoras venderem mais serviços do que sua capacidade de antenas e equipamentos pode suportar, o 4G pode não ser essa maravilha que prometem.



Outra informação que fica despercebida nas propagandas é que o serviço somente estará disponível em algumas regiões de algumas cidades e para acessar o sistema é necessário ter um smartphone compatível com a nova faixa de frequência. Cabe salientar que a tecnologia 1G e 2G foram implantadas com equipamentos de infraestrutura de primeira linha, marcas tradicionais. Já as redes 3G utilizam equipamentos que passaram a custar 10% do valor original de uma marca chinesa que dominou o mercado pelo preço baixo e não pela qualidade.



A conta é simples. Para se prestar o serviço a mais de 200 milhões de linhas, faz-se necessário que a infraestrutura do sistema esteja dimensionada em quantidade de torres e equipamentos, se não o sistema entra em colapso. Para recuperar a qualidade, é importante que as operadoras se preocupem em resgatar sua imagem perante o consumidor agindo com mais sobriedade e comprometimento com a qualidade do serviço. Para aqueles que não vivem nas cidades sede da Copa das Confederações, perto de uma das torres equipadas com o 4G e com o smartphone de última geração, hoje, a implantação dessas poucas torres e antenas não muda em nada.



*Advogado, empresário do Setor de Engenharia Civil, Elétrica e de Telecomunicações e Diretor Superintendente do Instituto Avanzi, ONG de defesa dos direitos do Consumidor de Telecomunicações

adblock ativo