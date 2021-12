2021: tempo de recomeçar

A chegada de um novo ano costuma vir acompanhada de ânimo e força para a instituição de um clima positivo em que se vislumbram outras perspectivas e caminhos para a concretização de planos. No atípico ano de 2020, no entanto, essa virada do 31 de dezembro para 2021 terá significado especial.

Saímos de um ano extremamente difícil, impactante e que segue a exigir de todos – em âmbito mundial – postura de reflexão e resiliência. A capacidade de adaptação, reinvenção e transformação nunca foi tão necessária. Aprendizados estes que proporcionaram amadurecimento para que possamos chegar mais preparados a 2021.

Na condição de historiador do cotidiano, um jornal forte também precisa conseguir sobreviver às crises para seguir divulgando – como tem feito A TARDE há 108 anos – as boas novas da superação das adversidades, baseadas em informações consistentes e na confiabilidade que traduzem o profundo respeito ao nosso leitor.

Na passagem para 2021, momento em que os danos sociais e econômicos gerados pela pandemia ainda persistem, é o momento de reafirmar estar A TARDE de mãos dadas com os baianos, buscando caminhos de enfrentamento e superação do cenário adverso com vistas à construção de novos caminhos e oportunidades.

Assim como ocorreu em situações anteriores, nos quais notícias entristecedoras não se perpetuaram, o relato feito nas páginas de um dos impressos mais representativos do país deve incorporar vitoriosos exemplos que traduzem coragem e plena confiança na superação dos males.

Diante de todas as dificuldades enfrentadas neste ano, ora em seus últimos dias, fica o legado da perseverança para a travessia, mais uma vez cheia de suspense, contudo possível e viável a partir do planejamento e da união de esforços pelo recomeço.

