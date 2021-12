2020 ressalta escola que cuida, pulsa e supera!

O ano de 2020 se encerra com muitas dores e aprendizagens. Sentimos a perda de milhões de vidas pela Covid-19. Sofremos com o isolamento social e sentimos saudades da escola. Entretanto, como nos lembra a poesia: "A esperança não murcha, nem cansa".

Mesmo com as aulas suspensas, desde março, as redes estadual, municipais, privada e as instituições de ensino superior permaneceram ativas, enfrentando os desafios. Nunca estivemos afastados. Ao longo do ano, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promoveu uma série de ações, mantendo firme o vínculo com os professores, estudantes, gestores, coordenadores pedagógicos, servidores, colegiados, fóruns, conselhos e os Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

Desta forma, fortalecemos a relação entre a SEC, as escolas e famílias, tanto em ações de aprendizagem, com a disponibilização de conteúdos em plataformas digitais, quanto na formação de educadores e técnicos. Houve o cuidado com a saúde da comunidade escolar, com a testagem para o novo coronavírus, em 140 escolas, em sete municípios, e atendimento pelo Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor.

O Programa Vale-alimentação Estudantil contribuiu para a segurança alimentar e nutricional dos estudantes e familiares, com R$ 176 milhões de recursos do Estado. Da mesma forma, foi mantida a política de assistência estudantil, por meio do Mais Estudo e do Mais Futuro, cujos investimentos de R$ 49 milhões beneficiaram estudantes da educação básica e do ensino superior.

Esforços e investimentos também foram empreendidos para a reforma, ampliação e construção de novas escolas e dos Complexos Poliesportivos Educacionais, somando mais de R$ 157 milhões de recursos. Parcerias com diferentes instituições e os municípios foram firmadas para várias iniciativas, como a Formação Inicial e Continuada de mais de nove mil educadores, gestores e técnicos, incluindo as redes municipais.

No ano em que se celebram os 120 anos de Anísio Teixeira, a rede estadual de ensino da Bahia alcançou o melhor Ideb na série histórica do ensino médio, com um aumento acima da média nacional e crescimento em termos percentuais de 18,5%. Este é um indicativo do acerto dos programas e projetos em andamento, como o Sistema de Avaliação Baiano de Educação; e o protocolo de Gestão da Aprendizagem, que viabilizou estratégias de apoio pedagógico e parâmetros para análise do fluxo escolar; além da profícua atuação dos NTE.

Em 2021 comemoraremos os 100 anos de Paulo Freire. "Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria", dizia o mestre. E imbuídos deste espírito é que renovamos as esperanças para a superação das adversidades mundialmente impostas e para um ano novo de reencontros no ambiente escolar.

*Jerônimo Rodrigues Souza é secretário da Educação do Estado da Bahia

