Viva a diferença!

O futebol brasileiro está nivelado por baixo, em um patamar rasteiro como há muito não se via. Sintoma dessa constatação é a baixa qualidade de jogo apresentada na Copa América pela Seleção. Em tese, ela deveria reunir a nata dos nossos jogadores. Nesse contexto, contar no elenco com atletas que fujam um pouco desse balaio de mediocridade é trunfo para qualquer time. O Vitória tem um nome assim. Ele veste a camisa 7 e atende por Marinho.

Não é craque, não tem rompantes de genialidade, nem é daqueles jogadores cerebrais, mas tem feito toda diferença no rubro-negro. Os números são eloquentes. Com ele em campo, o Vitória torna-se outro e ainda não perdeu no Brasileirão. Foram três partidas (Corinthians, América-MG e Inter), com duas vitórias e um empate. Sem ele, um empate e duas derrotas.

Contra o time gaúcho, o atacante teve sua melhor atuação na Série A. Fez o gol do triunfo, infernizou a marcação e forçou cartões amarelos em três adversários, que só o pararam com faltas. Em uma delas, a mais grave, deu um pique digno de corredor de 100 metros rasos e levou uma voadora do zagueiro Paulão. Caso os uniformes estivessem invertidos e o jogo fosse no Beira-Rio, não tenho dúvida que seria cartão vermelho direto. Mas a arbitragem amarelou, literalmente.

Voltemos ao gol marcado por Marinho. Parece fácil, pois o goleiro do Inter havia abandonado a meta para conter Kieza. Só que o toque por cobertura, de primeira, não é para um jogador qualquer. Em lance bastante parecido, com o gol vazio, Alípio perdeu a chance de fazer o gol do triunfo sobre o Atlético-MG. Mas Marinho, como sustento aqui, é um jogador diferente.

E essa diferença se dá pela existência de uma qualidade que anda em baixa no nosso futebol: a coragem. Marinho é corajoso como jogador no sentido de não ter medo de errar. Pega a bola e parte para cima do adversário, como nossos bons e velhos pontas abertos.

O marcador, acostumado a jogadores armandinhos e cheios de toquinhos improdutivos de lado, entra em desespero. "Bem que ele podia cruzar de qualquer jeito do bico da grande área, facilitando a vida de minha zaga", deve pensar o infeliz que recebe a missão de marcar o canhoto alagoano. Pena, para ele, que Marinho não é desses. Ele cairá pra dentro do marcador em todas. Pode errar uma, duas, três vezes, que não desistirá de entortá-lo. Aí, só dobrando a marcação ou, o mais comum, apelando para a pancada.

Dependência

Como tudo não são flores, vejo dois problemas em sua forma de atuar. A primeira, já diagnosticada por Mancini, é que às vezes ele prende demais a bola. Soltando mais rápido, será ainda mais produtivo para o Leão. A segunda é o desgaste físico causado pela sua intensidade de jogo. Normalmente termina as partidas no bagaço, pelo cansaço de tanta correria e pancada dos marcadores.

A torcida aplaude a garra e disposição do atacante. O reconhecimento também vem de onde menos se espera, da mídia nacional. Marinho é o atual líder da Bola de Ouro, categoria maior da Bola de Prata, prêmio ofertado pela Revista Placar, que costuma privilegiar jogadores do Centro-Sul ou estrangeiros.

Que 'Di Marinho', como é chamado pela torcida do Vitória, siga partindo pra cima da marcação. E que o Vitória traga reforços para não permanecer tão dependente do seu camisa 7.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

