Vida de pudim

A expressão "banho-maria" tem origem na Idade Antiga. Encontrei duas versões diferentes para explicá-la. A primeira delas liga o termo a uma alquimista judia, naturalmente chamada Maria, que alguns identificam como sendo Miriam, irmã do patriarca hebreu Moisés. Seria ela a criadora desse processo culinário. Já a Enciclopédia Gastronômica Larousse encontra ligação com a própria Virgem Maria, exemplo de candura, associando sua figura ao mais doce dos cozimentos. O que esse blá-blá-blá tem a ver com o mote da coluna, o Vitória? Tudo!!!

Nos últimos anos, o clube experimenta a sensação do pudim. Vem sendo cozido lentamente em banho-maria, num fogo brando com chama perto de apagar. Impressionante como as decisões no âmbito do futebol, muitas delas necessárias e urgentes, demoram a ser tomadas. Procrastinar, empurrar com a barriga, esperar pra ver... Chamem como quiser, a grande questão é que quase tudo no rubro-negro custa a ser decidido.

A situação envolvendo o nome do técnico é o prato da hora nesse cardápio modorrento. A permanência do interino Wesley Carvalho não está condicionada a um planejamento em médio prazo de valorização dos quadros da casa ou a constatação de que seria melhor manter um treinador que já conhece o atual elenco, a trazer outro Professor Pardal Drubsckyano (além de tudo bem mais caro).

A condição para o técnico campeão baiano sub-20 seguir à frente dos profissionais tampouco é a evolução do time. Na verdade, como todo treinador, depende de resultados. A desculpa da direção é que a proximidade dessas duas partidas impõe a manutenção do interino. Mas se o Vitória vencer os dois jogos seguidos em casa, contra Criciúma e Atlético-GO, Wesley fica. Percebam que o técnico anterior, Claudinei Oliveira, caiu em 19 de maio, 12 dias atrás. Quase duas semanas revela-se pouco tempo para fechar essa questão vital.

Outro ingrediente do banho-maria é o próprio elenco. Chegamos à metade do ano e o grupo não está fechado. Ao menos, essa é minha visão otimista, pois não quero acreditar que nossos dirigentes tenham o pensamento de que com esses jogadores conseguiremos algo melhor que o meio da tabela na Série B. Isso graças ao nível técnico ridículo da competição, porque, do contrário, a luta seria contra o rebaixamento.

Pasmaceira

Tem que qualificar! Isso ficou evidente contra o Botafogo. Faltou poder de fogo para buscar algo mais, diante de um adversário que mostrou pouco e também deixou claras suas limitações. "Ah, o mercado tá difícil e é complicado contratar", esquivam-se os cartolas.

Naturalmente, pois essa qualificação não foi feita no princípio da temporada e a tarefa tornou-se mais árdua agora, uma vez que quem é bom já está empregado, encarecendo uma tentativa de transferência. Contudo, quem se arvora ao cargo de dirigente de futebol tem que encontrar soluções para esses problemas. Do contrário, pegue o bonezinho e abra espaço para novas formas de gestão.

Adiar decisões ocorre em outras esferas do Leão, seja na insistência em não retirar aquele areião em volta do gramado do Barradão (alvo de comentários depreciativos em rede nacional), na falta de pulso para ter rescindido logo o contrato do lateral Juan (dono de alto salário), na demora de uma reação mais dura da torcida diante da crise ou na novela mexicana em publicar a lista de sócios do clube.

A divulgação só foi possível por ordem judicial, um constrangimento desnecessário. Fazer a abertura política do clube, com o sócio elegendo diretamente o presidente, talvez seja o mais grave desses processos demorados. A meu ver, tal oxigenação é o começo da mudança de mentalidade, primordial para nosso soerguimento.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

