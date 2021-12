Torcida bipolar

Nada como a pesquisa de campo para proporcionar ao pesquisador uma avaliação mais aprofundada. No caso de quem escreve sobre futebol, não basta ficar refestelado em uma confortável poltrona assistindo aos jogos da rodada. Frequentar estádios é essencial para se aproximar da real dimensão do que cerca esse espetáculo. No caso do Vitória, só vendo partidas ao vivo para verificar o quão peculiar e até certo ponto bipolar é o seu torcedor.

O jogo contra o Paraná foi uma excelente oportunidade, por várias razões. Enquanto o Vitória resistiu bravamente com um jogador a menos, fruto da injusta expulsão de Diego Renan, que sofreu pênalti, interpretado como simulação pela arbitragem, ecoava o grito de "time de guerreiros". Quando a fortaleza rubro-negra enfim ruiu, a seis minutos do final, começaram as lamentações acima do normal.

Claro que sofrer um gol perto do final provoca um baque. No caso do jogo passado, reforçado pelo anticlímax da liderança provisória da Série B, que esteve tão perto. Mas para alguns dos companheiros rubro-negros pareceu uma tragédia sem tamanho, como se o Vitória fosse o único time a levar gols no fim ou marca-los nessa mesma fase. Menos mal que torcedores um pouco mais conscientes logo abafaram com aplausos as vaias que ensaiaram dominar o ambiente ao apito final.

A substituição de Elton foi ilustrativa. A reação inicial de quem estava ao meu lado e em boa parte da Fonte Nova foi sapecar vaia no camisa 9, pouco produtivo em termos de gols. Quando a coisa ia ficando feia para o atacante, a bipolaridade da torcida eclodiu. Bastaram alguns puxarem aplausos para levantar o moral do jogador, que todo o estádio veio junto, inclusive a turma que estava próxima a mim.

Outro exemplo é o próprio fato de jogar na Fonte Nova. Até os fundamentalistas que viam como um sacrilégio o Leão jogar como mandante em estádio diferente do Barradão passaram a enxergar a arena com outros olhos. A sequência de bons resultados foi importante nesse aspecto; o triunfo no clássico, determinante. De fato, difícil não se render ao espetáculo da torcida em peso nas arquibancadas, berrando a plenos pulmões que "a Fonte Nova é nossa". Mas, dada a bipolaridade citada, o roteiro é passível de mudança imediata caso cessem os triunfos leoninos em futuros jogos na Fonte.

Cenários

Nos sete jogos restantes na Série B, o Vitória tem uma missão para tornar mais tranquilo o acesso: fazer com que Rhayner não seja mais desfalque. Contra o Paraná, ficou evidente o quanto ele faz falta. Sem ele, ficam comprometidas tanto a dinâmica ofensiva quanto o sistema de marcação, pois tem sido um autêntico carrapato. Só precisa parar de reclamar tanto com a arbitragem, levando cartões bobos.

O objetivo de subir está nas mãos. Sete pontos de vantagem sobre o quinto colocado representam uma margem confortável. Já a tarefa do título, embora não tenha sido abandonada, ficou um pouco mais complicada. Resta ao Vitória fazer a parte que lhe cabe e torcer por tropeços do Botafogo, que tem uma tabela chata.

Em todo caso, dentro da perspectiva da sadia rivalidade com o time sediado em Lauro de Freitas, já vislumbro os dois cenários possíveis. Se o Vitória tiver êxito na caça ao Botafogo e chegar ao título, será considerada uma conquista sem importância. Por outro lado, se encerrar a disputa na segunda colocação, logo virão gozações, tanto da torcida como de parte da imprensa. É a resenha normal do futebol.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

