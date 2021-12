Tiro no pé

Sabe aquelas brigas em que todas as partes envolvidas estão erradas? É minha impressão sobre os desentendimentos entre Victor Ramos e parte da torcida do Vitória. Passaram do limite os torcedores, que depredaram o patrimônio do atleta e o ameaçaram de agressão, e também o jogador, que perdeu a linha nas redes sociais ao rebater a colocação de uma torcedora, detalhe que teria provocado a reação desmedida. No final das contas, sobra para o clube.

Além de copiar cânticos das organizadas do sudeste, as congêneres da Bahia parecem imitar o que há de mais nefasto das torcidas uniformizadas de lá. Invasão de centros de treinamento e agressão física de jogadores estão nessa relação. O episódio envolvendo Victor Ramos, após a derrota diante do Santos, teve o agravante da presença da mãe do atleta no carro apedrejado. Logo a mãe, entidade sagrada, a ser preservada em qualquer situação.

Ao partir para a selvageria, o torcedor revoltado com a campanha irregular do Vitória na Série A e as recorrentes falhas não só de Victor Ramos como de todo o sistema defensivo, perdeu qualquer chance de razão. Cobrar é um direito do torcedor. Apelar para a barbárie, não.

Por outro lado, o zagueiro teve postura reprovável no episódio prévio, que teria sido o fato gerador da explosão de fúria na saída do Barradão. Em uma rede social, usou palavras de baixo calão para rebater colocação de uma torcedora, que fez apenas um gracejo. Usando uma expressão das profundezas do baianês de boteco, sem chance de reprodução nesse espaço, mas que envolve algo referente a relógio e à porção final do sistema digestivo, o jogador exagerou.

A intervenção da internauta não foi motivo puro e simples para a reação do zagueiro. Ele certamente já estava fulo da vida com as cobranças de outros torcedores, especialmente os que comentam sobre sua movimentada rotina social. Da mesma forma, a agressão sofrida pelo jogador após o a derrota diante do Santos não foi motivada só pelos seus xingamentos à torcedora. Em ambos os casos, a gota d'água foi suficiente para fazer transbordar o copo de insatisfação.

O clube acaba punido de toda forma. Primeiro, pelo inevitável fato de contar com um jogador desgostoso e sem tranquilidade para atuar. Houve até o rumor de que deixaria o Leão. Além disso, ficará marcado pela parcela da torcida que apoiou a agressão. Esse mesmo torcedor será aquele que puxará vaias ao zagueiro em futuras falhas ou até sem que elas ocorram.

A situação preocupa, mas é o menor dos problemas para a sequência na temporada. O tropeço contra os santistas reaproximou o Vitória do Z-4. Na próxima rodada, um novo mau resultado no confronto direto frente ao Figueirense pode piorar o quadro. Ainda está longe de ser desesperador, até porque não jogamos tão mal diante de um adversário mais qualificado como o Santos. Mas é para ligar o sinal de alerta, sem dúvidas.

Depois do Figueirense, vamos encarar outra equipe ameaçada pelo Z-4, o Coritiba. Este, inclusive, será nosso oponente na Copa Sul-Americana. Vai ser o tira-teima na competição. O Leão eliminou o Coxa em 2009, eles deram o troco em 2013. Embora desvie o foco do Brasileirão, a Sula (como a torcida carinhosamente apelidou) é o tipo de competição na qual temos mais chances de sucesso, por ser mata-mata. Acho importante sua valorização.

Por conta das Olimpíadas, a produção dessa coluna sofrerá uma pausa. Retornaremos nossa conversa no dia 26 de agosto, quando desejo ver o Vitória em uma situação mais animadora.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

