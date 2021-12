Sonhar não custa nada

"É Carnaval, é a doce ilusão, é promessa de vida em meu coração"... É até curioso lembrar nesse momento de uma das músicas mais conhecidas do Carnaval do Rio de Janeiro, sendo morador da terra do maior Carnaval de rua do mundo, Salvador. Mas diante das últimas informações envolvendo o Vitória, só me veio à mente o refrão do samba-enredo "Se todos fossem iguais a você - Tom Jobim", que a Mangueira levou para a Sapucaí em 1992. Doces ilusões pairam no ambiente rubro-negro.

No quesito contratações, surgiu a pretensa notícia da possível contratação do peruano Claudio Pizarro. Falo pretensa, porque o termo jornalístico notícia requer apuração da veracidade, ouvindo fontes e checando dados. Usando exclusivamente a wikipedia, o Google e o Facebook, creio não ser possível tais autenticações, para só então publicar matérias. Mas imagino ainda estar pensando no jornalismo romântico, que não era perseguido pela necessidade de sair na frente na atualização de sites e chamadas bombásticas em resenhas de rádio, em detrimento da correta averiguação dos fatos.

Enfim, lançou-se o balão de ensaio sobre Pizarro e muitos deram corda. O atacante é simplesmente o maior artilheiro estrangeiro da história da Bundesliga, a primeira divisão da atual nação campeã do mundo. Apesar de já ter 37 anos, joga em um time tradicional alemão, o Werder Bremen, e continua marcando gols. Certamente, viria recebendo em dólar, em um momento desfavorável para o Vitória ou qualquer clube brasileiro na conversão em reais - vide a saída do ídolo argentino D´Alesandro do Inter, que recebia na moeda americana, fator que pesou para seguir ao River Plate.

Em uma fase mais ousada de sua história, o Leão já trouxe nomes estrangeiros como Petkovic e Aristizábal, mais recentemente, Andrada e Fischer, no passado mais distante. Não seria tão surreal a chegada do veterano peruano. A questão é o momento econômico e a lembrança que se deixou de renovar contrato de jogadores como Escudero e Rhayner, que certamente ganham bem menos que Pizarro.

Outro balão de ensaio foi o de Rafael Moura. Conhecido como He-Man, o atacante e o Atlético Mineiro estariam em vias de não renovar contrato; o Botafogo estaria de olho no jogador. O Vitória seria o Plano C. De passagem obscura pelo rubro-negro, em 2004, algo pouco lembrado pela maioria da torcida, o Príncipe de Greyscow só teve relativo sucesso posteriormente no Corinthians, onde ganhou o famoso apelido. Depois disso, já rodou mais que pneu de moto-táxi de Cajazeiras, sem muito destaque.

Ainda que Pizarro esteja se aproximando da categoria Master e Rafel Moura não seja um goleador em alta, ambos se encaixariam bem no Vitória. O peruano, pela qualidade bem superior a da maioria dos nomes da mesma posição no país. O já declinante He-Man também supera nossa safra medíocre de camisas 9, posição carente no Leão. Porém, pelos fatores listados, acho que vale só o sonho mesmo.

Ainda no campo onírico, está o projeto de construção do novo estádio do Vitória, a Arena Barradão. Foi um dos momentos que renderam mais aplausos na abertura oficial da temporada, quando se exibiu a maquete virtual no telão da concorrente Arena Fonte Nova, durante amistoso diante do Quanjian. Até data foi estabelecida para a inauguração do empreendimento: 13 de maio de 2019, aniversário de 120 anos do clube.

Bom sonhar, melhor ainda estabelecer metas. As perguntas que ficam são: de onde aparecerão recursos para a execução do projeto? Do Brasil, nesse momento de crise econômica, é meio improvável esperar investidores. Viriam do exterior, mesmo com a desconfiança geral dos mercados com relação ao país? Seria um mero projeto eleitoreiro, uma vez que haverá pleito para escolha do presidente em dezembro? Como torcedor, espero que não. Como o papel, o Autocad e a imaginação aceitam tudo, melhor sonhar. Afinal, é Carnaval!

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

