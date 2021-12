Sem ovos, não há omelete

A qualidade técnica decidiu a última partida do Vitória. As entradas de Ganso e Michel Bastos melhoraram o toque de bola do São Paulo no segundo tempo e foram causa direta do triunfo dos mandantes no Morumbi. Simples assim. Eis o que falta ao campeão baiano na Série A: peças mais qualificadas para definir partidas. Enquanto não houver o necessário upgrade, viveremos a rotina de penar a maior parte do tempo, ganhando partidas só na base da raça e muito sofrimento.

O Vitória começou o jogo na fria capital paulista com uma postura até interessante. Fora o susto nos segundos iniciais, a marcação estava encaixada e o adversário pouco incomodava. Mas faltava aquele toque especial para abrir o placar e, o mais importante, sustentá-lo.

A atuação lembrou a de um boxeador que encurrala o oponente, aplica jabs de preparação, porém sem punch para emendar diretos ou ganchos. Aí não há nocaute. E, ao contrário do boxe, só derrubando o outro lutador para vencer no futebol.

Arame liso, Cerca-Lourenço, mosca de padaria... Todos essas expressões pejorativas, que representam aqueles tipos que não tomam ações efetivas, ilustram bem o atual estágio do time rubro-negro. Falta poder de fogo. Com o elenco de que o Leão dispõe, não há muito o que se fazer.

Não se trata de menosprezar os profissionais, mas simples constatação, com base no que vem sendo mostrado nessa temporada. Todo jogador tem um limite técnico. Alcançado esse ponto, fica complicado exigir mais qualidade. Cabe àqueles com o poder de contratar a tarefa de identificar as limitações e corrigi-las, dando ao elenco uma estatura condizente ao nível de exigência de uma Série A.

Há problemas evidentes e cito aqui pelo menos quatro que saltam aos olhos. O primeiro é a saída de bola. É um parto a fórceps para a bola sair da defesa, passar pelo meio de campo e chegar ao ataque, conforme reza a cartilha do futebol. Com pouca inspiração dos laterais e volantes, normalmente se usa a ligação direta. A baixa estatura dos meias ofensivos e atacantes os tornam presas fáceis dos marcadores nessas bolas esticadas. O resultado é o Vitória sempre ter pouca posse de bola, sendo bombardeado pelos ataques rivais.

O segundo ponto é a marcação como um todo. Poucos times dão tanta liberdade ao adversário nessa Série A. Quando a marcação chega, é de modo afoito, cometendo faltas. O terceiro aspecto está na armação de jogadas. Temos um meia criativo, com toque diferenciado. É Leandro Domingues. Porém, seu estilo clássico fica prejudicado no futebol de hoje em dia. Por não correr, além da bola não chegar até ele, não há ajuda na marcação. Assim é difícil.

O último ponto é a falta de opções no banco. Quando a coisa aperta e há necessidade de mudanças, o treinador olha para os reservas, coça a cabeça e acaba fazendo quase sempre as mesmas alterações, por absoluta escassez. Duas delas são certas: as entradas de Vander e Alípio. Não estão funcionando.

A rigor, houve somente uma contratação para o Campeonato Brasileiro. Na verdade, um velho conhecido: o zagueiro Kanu. Isso após um estadual conquistado às duras penas, com o principal adversário sendo um time de Segunda Divisão. Ficou o alerta da necessidade de reforçar. Dizem que estão aguardando a abertura da tal janela de transferência. Quando ela se abrir, oremos para que o horizonte não esteja coberto por nuvens cinzentas.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

