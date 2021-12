Sábio Napoleão

O imperador francês Napoleão Bonaparte cunhou algumas frases interessantes a respeito de um dos mais profundos sentimentos, que nos atinge a todos, sem exceção, e se revela de diferentes maneiras: o medo. Tal manifestação é ordinariamente humana, portanto natural, tendo razões fundadas ou não. Pois o medo foi o pano de fundo do recente comportamento adotado pelo arquirrival do Vitória, no tocante à picuinha documental envolvendo o zagueiro Victor Ramos.

Adotando manobras de bastidores, tradição histórica fartamente registrada em livro de ex-presidente das bandas de lá, o rival busca eliminar o Vitória fora de campo. O anúncio da tentativa teve direito a entrevista coletiva convocada pelo seu principal dirigente e pergunta combinada sobre o assunto, em um teatro de puro mau gosto. A alegação é de irregularidade na inscrição do jogador, prontamente contraposta pela Federação Bahiana de Futebol, com garantias documentais da CBF e FIFA. Com tais avais, por que o Vitória não escalaria seu reforço?

Uma das frases de Napoleão sobre a temática salienta que "há duas forças que unem os homens: medo e interesse". Os dois vetores se manifestam no caso em questão. Lauro de Freitas, sede do representante baiano na Série B, dista 505 km em linha reta de Guanambi, onde está o brioso Flamengo, eliminado pelo Leão nas quartas de final do Campeonato Baiano, quando houve a estreia de Victor Ramos. Nem a distância, nem a disputa alheia impediram o rival de meter o bedelho. Até ajuda jurídica foi oferecida ao time interiorano para tentar eliminar o Vitória no tapetão.

Vejam bem, não se trata de um embate direto. O rubro-negro só enfrentará o histórico oponente em uma eventual final. Até lá, existe uma semifinal por jogar e nenhum dos dois tem a garantia de estar na decisão. Soa, portanto, como um habeas corpus preventivo, para evitar, quem sabe, novos clássicos. Esses jogos são potencialmente perigosos, especialmente quando um time sofre goleadas, está sem vencer o rival há um tempo considerável ou demonstrou inferioridade em duelo recente.

Dizem que no amor e na guerra vale tudo. Encarando o futebol como uma batalha em campo, seria até compreensível a atitude do dirigente adversário, sob esse prisma. Questionado por sua torcida, pelo fracasso na luta pelo acesso à Série A e por não conseguir vencer o Leão, o cartola vê a conquista do estadual como um freio nas críticas. Tirar de cena o maior rival, mesmo com artimanhas jurídicas, ajudaria nesse processo. Porém, tal comportamento rasteiro me faz voltar novamente a Napoleão: "Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota".

NBB

Mudando o foco, aproveito o espaço e parabenizo a equipe de basquete do Vitória, classificada para as finais do NBB. Não se trata de um projeto inteiramente novo, já que quase todo o elenco é oriundo do Universo/Goiânia. Mas é necessário louvar o feito do basquete rubro-negro, que marca a retomada de uma tradição do clube, historicamente ligado aos chamados esportes olímpicos.

Para quem desdenhou da iniciativa, alertando que o Vitória poderia fazer papelão no NBB, chegar aos play-offs em seu primeiro ano é um feito mais que digno. Pouco importa se passaremos ou não do Mogi, equipe paulista que foi até batida na fase classificatória. Já foi muito o que Calvo, Kojo e os demais atletas rubro-negros fizeram pelo esporte baiano, tão diminuído nas últimas décadas, e também pela juventude de Cajazeiras, que ganhou uma alternativa de lazer e fonte de inspiração.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

