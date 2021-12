Rubro-negros espartanos

Gostaria de escrever um texto sóbrio, analisando com frieza e distanciamento necessários o clássico do último sábado. De modo objetivo, o Vitória só conquistou três pontos, completou a sexta partida sem derrota, manteve-se no G-4 da Série B por mais uma rodada e o aproveitamento 100% na Fonte Nova. Mas ver sob esse prisma não traduz fielmente as consequências do Ba-Vi. É, sim, um campeonato à parte.



O que mais me chamou a atenção foi a transpiração de confiança que exalava nas arquibancadas no lado rubro-negro. Longe da fanfarronice dos fanáticos, na boa e velha resenha pré-jogo o que se ouviam eram vaticínios abalizados sobre como seria improvável a derrota do Leão. O histórico recente favorável e o melhor momento na competição empolgavam. Mais ainda a análise tête-à-tête dos jogadores de cada, com o placar variando entre 8x3 e 9x2 pró-Vitória nos duelos individuais. Não tinha como perder. Isso em condições normais, claro.



Não é normal, por exemplo, sofrer um gol com 19 segundos de partida. E foi marcado justamente por um dos poucos jogadores do rival apontados como vencedor na comparação direta com o oponente rubro-negro. Porém, nem mesmo o baque abalou a confiança leonina.



Dentro de campo, o Vitória manteve seu padrão, com toque de bola sereno, ciente de sua superioridade como equipe e aguardando o momento certo para transformá-la em gol. Na arquibancada, a torcida seguiu apoiando. Na verdade, em quase toda a partida, mesmo atrás do placar, os 10% de rubro-negros venceram com gritos e palmas os 90% de torcedores adversários.



É uma tônica nos clássicos como visitante na Fonte Nova. Cada torcedor do Vitória parece trajar as armaduras dos espartanos das Termópilas, superando a inferioridade numérica com garra, determinação e a certeza do triunfo. Algo que contradiz a ala masoquista representada por alguns rubro-negros, ainda apegados a traumas passados. Não era o espírito de quem estava lá naquele espaço apertado na ferradura da Arena. Os 300 de Esparta obtiveram um triunfo moral sobre os persas. Os quatro mil vibrantes rubro-negros ganharam na garganta dos 33 mil tricolores.



Alguns detratores creditam à arbitragem o resultado do Ba-Vi. Reclamam que a expulsão do centroavante adversário, aquele mesmo que marcou o gol inicial, teria sido injusta. O primeiro ponto é que o cartão vermelho foi merecido, sim. O segundo é que só houve um time merecedor dos 3 pontos, pela melhor disposição tática e chances criadas, mesmo quando estavam em igualdade numérica. E essa equipe, que fique claro, foi o Vitória.



A atuação foi segura como um todo, mas com destaques individuais. Cito os conjuntos formados pelos laterais e zagueiros como dois deles. Dois setores críticos desde o ano passado, mas responsáveis diretos pelo crescimento do Vitória no segundo semestre ao serem qualificados. Os laterais participaram dos três gols do clássico. Já a zaga mostrou solidez, o que não é novidade, pois o Leão tem a 2ª melhor defesa da Série B.



Rhayner, melhor jogador do Vitória na competição, foi premiado com um gol. Mas finalizo falando de Escudero, que liderou a virada. O "Señor Ba-Vi" nunca, jamais, em tempo algum nessa encarnação perdeu para o rival. São oito duelos sem provar o amargor da derrota. Já podemos falar em escrita, a favor do argentino e também do Vitória, há seis clássicos sem perder. Enquanto isso, o rival fecha a temporada zerado em Ba-Vis oficiais, algo que o Leão desconhece desde 1987. Falta pouco para o retorno. Que mais esse triunfo sobre o rival na nossa Fonte Nova nos dê o gás final.



Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

