Roteiro aguardado

E lá vamos nós para mais um Ba-Vi decidindo o Campeonato Baiano. Rotina reclamada por muitos, mas esperada e ansiada por quase todos. Ver as duas maiores forças do futebol do estado se engalfinhando em busca do título talvez seja o que ainda resta de graça nessa competição, dada a gritante limitação técnica dos demais competidores. Mesmo com a monótona repetição da final, vamos torcer, ter um sono inquieto na véspera da decisão e vibrar com um eventual sucesso. Título estadual só é ruim para quem perde. Ainda mais em disputa direta contra o arquirrival.

O histórico geral favorece o adversário, que tem o maior número de títulos baianos. Porém, o retrospecto não tão recente assim é pró-Leão. Nos últimos 30 estaduais (desde 1986), o que é uma amostragem nada desprezível, o Vitória conquistou mais da metade dos troféus: 17. O rival ganhou 12, enquanto Colo-Colo e Bahia de Feira ficaram com um cada. A soma dá 31 em virtude do campeonato dividido de 99, graças à conhecida laranjada do time das três cores.

Outro fator que dá confiança aos rubro-negros para a decisão é o confronto direto. Desde o ano 2000, quando o sistema de final em dois jogos se consolidou, o Vitória enfrentou seu tradicional oponente em oito decisões. Ganhou seis (2000, 2004, 2005, 2009, 2010 e 2013) e perdeu duas (2012 e 2014).

E mais: se a turma do lado de lá adora a brincadeira de nos chamar de vice, precisa restringir a piada até meados dos anos 80, quando os números confirmavam a gracinha. De novo usando o parâmetro das últimas 30 edições do Campeonato Baiano, o Vitória teve o duplo sabor de ser campeão e deixar o rival como vice, independentemente do sistema de disputa do título, em 12 ocasiões: 1989, 92, 96, 97, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2013. Já o contrário ocorreu somente na metade: 1988, 93, 94, 98, 2012 e 2014.

Dupla casa

Por outro lado, ainda no campo do histórico, o Vitória precisará superar a questão da vantagem dos resultados iguais favorável ao adversário. Em raras ocasiões o rubro-negro conseguiu reverter esse quadro. Em 1990, por exemplo, foi assim. O rival entrou no quadrangular final com quatro pontos, Vitória e Galícia com um ponto cada, e o Fluminense zerado. O Leão ganhou os dois Ba-Vis e foi bicampeão - o Flu foi segundo, à frente do arquirrival. Mas reitero que reverter desvantagem não é comum.

Nosso oponente tem melhor campanha em 2016, com cinco pontos a mais na classificação geral, e menos derrotas que o Vitória. Por que, então, a torcida rubro-negra demonstra tanta confiança para os duelos finais? Creio que seja a memória do confronto direto desse ano, justamente a única derrota do rival na competição. Não só chamou a atenção o resultado, mas nossa atuação amplamente superior.

O adversário não tinha então seu principal jogador, machucado, mas o Vitória também não dispunha de algumas peças importantes que agora estão disponíveis, a exemplo de Dagoberto, estreante de ontem contra a Juazeirense - o triunfo carimbou vagas na final do estadual e Nordestão de 2017, retornando a esse torneio. Visto o esforço empregado pela cartolagem do rival em eliminar o rubro-negro no tapetão, acredito que a vantagem de jogar com o regulamento embaixo do braço também não empolgue tanto a turma de lá. Talvez, no fundo, saibam que, embora seu time atue por dois empates, o Vitória jogará as duas partidas em casa.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

