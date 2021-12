Respirando a decisão

Muitos clichês vêm à tona quando o assunto é clássico. Com o Ba-Vi, não seria diferente. Pior que a maioria deles faz total sentido. Dizer que é um jogo decidido em detalhes, que não tem favorito ou é marcado pelo equilíbrio são verdades que se aplicam para o maior duelo do Norte-Nordeste do Brasil. Eis o roteiro para a partida de domingo, no Barradão, iniciando a decisão do Campeonato Baiano de 2016.

Pelo que demonstraram até aqui na temporada, o choque é marcado por um interessante paradoxo. Nos números, o rival está melhor. Perdeu menos no estadual e pontuou mais, tanto que leva a vantagem de jogar por dois resultados iguais para levar o título. Porém, em qualquer roda de amigos ou resenhas esportivas da vida, quem vem levando certo favoritismo para as finais é o Vitória. Por ser o único time baiano na Série A, é quem mais tem a perder.

Tal veredito se deve, em grande parte, ao triunfo no primeiro Ba-Vi da temporada, na fase classificatória do Baianão. A partir daquele 2 a 0, o Rubro-negro cresceu em confiança e apoio por parte dos seus torcedores. Mais uma prova de como o clássico é marcante, para o bem e para o mal. Ele consolida ou abala reputações. Sempre foi assim e nada indica que mudará.

A rigor, o Vitória fez poucas atuações convincentes na competição. A do Ba-Vi foi a melhor delas. É na expectativa pela repetição daquele desempenho que o torcedor certamente irá ao Barradão. Não sei se em número que normalmente estaria presente no Santuário em uma decisão contra seu tradicional oponente, graças à majoração do ingresso - algo previsto no início da temporada.

O objetivo da fixação de preço tão elevado para o estadual é um só. Deixar ainda mais evidente a vantagem de se associar, quando comparado à compra de ingressos avulsos. Convém lembrar, no entanto, que o valor de R$ 50 mensais (no plano prata do Sou Mais Vitória) desfalcaria o orçamento de muitas famílias, ainda mais nesse cenário de crise e aumento do desemprego. Para os que podem pagar, todavia, não resta dúvida que é muito mais vantajoso ser sócio. Paga-se mais barato e evita-se entrar em longas filas ou ser vilipendiado por cambistas, na ânsia de conseguir ingresso para um jogo decisivo.

Jogo-chave

Se depender da história, o jogo de domingo cresce em importância. Geralmente, o campeão é encaminhado na ida. Tem sido assim nos últimos anos. Dificilmente a vantagem mantida ou ampliada na primeira partida das finais envolvendo os maiorais da Bahia é revertida na volta. Atenção redobrada, portanto, para esse confronto.

Todavia, basta conversar com qualquer rubro-negro para perceber que o fato de decidir na Fonte Nova nem de longe assusta. O histórico favorável ao Vitória frente ao arquirrival na nova arena é injeção de confiança. Um eventual resultado diferente de triunfo no Barradão, sob esse prisma, não seria o fim do mundo. Mesmo em situações como a que ocorrerá na segunda partida em termos de divisão de torcida, com apenas 10% dos ingressos para os rubro-negros, o Leão já saiu vencedor.

Além do título em jogo, que só vale pouco na ótica de quem sair derrotado, o campeonato definirá a forma como ambas as equipes entrarão nas competições que têm pela frente na sequência: de moral elevada ou crista baixa. Pelas peças à disposição e comparando nome a nome, sou mais Vitória. Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

