Reino do déja vu

A discussão do momento no Vitória é se Rafael Moura vale o que está sendo pedido por seu futebol. De forma sumária, pagar R$ 400 mil por mês a um atacante que marcou 29 gols nas 121 partidas por seu último clube, o Internacional, parece um valor exagerado. Ainda mais lembrando que a passagem pelo Beira Rio foi apagada, sendo reserva na maior parte do tempo por lá, iniciado em 2012. Por outro lado, sua posição é carente no futebol brasileiro, somando-se a esse aspecto o fato de o rubro-negro ter escassez de centroavante.

Rafael Moura teve passagem apagadíssima pela Toca do Leão, no paradoxal ano de 2004. No primeiro semestre, o Vitória conquistou o tri estadual e foi semifinalista da Copa do Brasil, iniciando até bem o Brasileirão. No segundo, quando o atacante aqui desembarcou, o time degringolou e foi rebaixado para a Série B. Só os torcedores mais atentos lembram que ele já vestiu a camisa leonina, marcando um solitário gol (o primeiro do triunfo por 2x0 sobre o Grêmio). A partir da passagem pelo Corinthians, onde virou He-Man, despontou. Mas a fama foi efêmera.

Bom empresário

Com eficiente empresário, rodou por muito time grande, sem tanto brilho. Porém, com a poupança simbólica do nome construído, seguiu amealhando salários acima da média, a exemplo dos valores recebidos no Inter. Aliás, uma realidade do futebol. Em muitos casos registra-se a imagem positiva da performance de um atleta como algo perene, imune à ação do tempo. A reputação acaba sustentando seu valor de mercado, mesmo sem apresentar aquele futebol de antes.

Falando em tempos remotos, conheço poucos clubes tão chegados a um dèja vu como o Vitória. Após repatriar Leandro Domingues, que inicia no próximo domingo sua quarta passagem por aqui, o Leão resgatou o zagueiro Victor Ramos. O primeiro volta após longa passagem no futebol japonês. Já o segundo estava no Palmeiras. Chegou a ser ventilado o nome do goleiro Dida. Felizmente, a notícia-boato morreu no nascedouro - o risco de manchar a imagem do goleiro destaque em 1993 era grande.

O meia e o defensor são formados em nossa divisão de base e possuem lastro de boas passagens por Salvador. E é justamente esse histórico a razão de tamanha receptividade por parte da torcida. Porque se for para contar o momento atual, há poucas razões para tanto otimismo. Leandro quase não jogou em 2015, recuperando-se de contusão. Victor despontou bem no Palmeiras, mas depois perdeu espaço e parou na reserva.

Ambos têm qualidade e serviços prestados ao Vitória. No entanto, são incógnitas, racionalmente falando. Portanto, que não se criem expectativas exageradas sobre o rendimento em campo. Reputação perante a torcida, esses jogadores têm. Mas futebol é momento e esse é mais de dúvidas que incertezas sobre o que podem apresentar.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

adblock ativo