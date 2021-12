Virou quase unanimidade qualificar os campeonatos estaduais como uma competição de menor valor, em relação a outros de nível nacional. Das 27 disputas domésticas pelo país, apenas o Paulistão teria credibilidade, pela força dos quatro clubes mais tradicionais, somado ao grande investimento do rico interior daquele estado. O Baianão, portanto, estaria na lista dos torneios menores. Mas a edição desse ano ganhou contornos especiais para o Vitória. Vencê-la transformou-se em questão de honra por vários motivos.

A primeira razão, honestamente falando, é que o Campeonato Baiano talvez seja a única chance real de título na temporada. Não se trata de menosprezar o clube. Na verdade, é uma realidade para todas as equipes fora dos maiores centros do país. Dada a atual conjuntura de disparidade entre receitas, especialmente as cotas de TV, ganhar uma competição nacional virou objetivo para poucos.

Com a fórmula por pontos corridos, a partir de 2003, o Brasileirão ficou restrito. Somente seis times de apenas três estados diferentes e uma mesma região alcançaram o título, nas 13 edições realizadas nesse formato. Na configuração anterior, com previsão de mata-mata nas fases finais, a chance de superar um adversário mais poderoso economicamente que estivesse em uma noite ruim era muito maior.

Foi assim que equipes sem tanta força para compor elencos milionários fizeram história e foram campeãs. O Vitória chegou perto duas vezes. Por pontos corridos, em turno e returno, esqueça. Ganharão os mesmos de sempre, mantido o atual quadro.

Até mesmo a Copa do Brasil tornou-se menos acessível aos times médios e pequenos. O que dificultou a vida dos menos endinheirados foi a esdrúxula mudança de regulamento, que favoreceu os clubes qualificados para a Copa Libertadores da América. Estes entram direto nas oitavas-de-final da competição, pulando três fases anteriores, ou seja, são poupados de jogar até seis partidas em relação à maioria dos participantes. Foi o que ocorreu com o Atlético Mineiro, campeão em 2014 com apenas oito jogos realizados.

Outra razão que deu aura de questão de honra ao estadual de 2016 diz respeito a tabus. A última vez que o Vitória ficou mais de três anos sem o título baiano aconteceu em 1988 (foi campeão em 1985 e só reconquistou a taça em 1989). Data daquela época, também, a derradeira vez que seu arquirrival conquistou o tri estadual, meta que persegue nessa temporada. Portanto, seria uma dupla novidade para as novas gerações de torcedores dos dois maiores clubes do estado.

Por fim, mas talvez o principal motivo da quase necessidade de vencer o Baianão, vem a questão da picuinha. Depois de se esconder atrás do Flamengo de Guanambi em relação ao caso Victor Ramos, caiu a máscara do rival, que apelou ao STJD para tentar eliminar o rubro-negro da competição, alegando uma suposta irregularidade na inscrição do atleta. Federação Bahiana de Futebol, CBF e Fifa deram o aval para que o Leão utilizasse o jogador. Pensando bem, deve ser o rival que está coberto de razão. Se no campo não está dando conta, quem sabe nos corredores e tapetões de tribunais? Cada um trabalha com o que tem.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

