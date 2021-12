Que fiquem os dedos

Um time que se dá o direito de perder duas vezes na mesma competição para adversários como o inexpressivo Sampaio Corrêa, o tradicional freguês Botafogo e o moribundo Náutico não pode almejar voos muito altos. Começo o texto de bate-pronto, para deixar claro que a esperança do título nacional, mesmo que de uma Série B, morreu, ironicamente às vésperas do Dia de Finados. Sem choro, nem vela para os anéis que estão indo embora. Mas como ficar se lamentando em nada ajudará, que o Vitória volte a mirar o objetivo principal desse nefasto campeonato: subir de divisão, algo totalmente palpável.

Não é o caso de jogar a toalha antes da hora, mas de ser realista em relação às possibilidades de título. Tirar uma diferença de oito pontos favoráveis ao Botafogo, com 15 pontos por disputar, seria contrariar a estatística. A maior sequência de triunfos estabelecida pelo Vitória na Série B foi de apenas três jogos consecutivos. Difícil acreditar que o time emplacaria uma carreira de vitórias nessa reta final, especialmente por já apresentar esgotamento técnico. Além disso, o Botafogo precisaria perder pontos. Portanto, melhor concentrar energia na busca pelo acesso.

Sendo bem pragmático, o rubro-negro necessita de sete a oito pontos para retornar à Série A. Como só tem mais duas partidas em casa, seria preciso pontuar longe de Salvador nos outros três jogos. Os adversários restantes se enquadram em três categorias diferentes. Dois deles, América Mineiro e Santa Cruz, lutam pelo mesmo objetivo do Vitória. Outros dois, Macaé e Ceará, brigam contra o rebaixamento. Já o Luverdense está na zona cinzenta, sem pretensões.

Volto à questão do ponto de vista para analisar o estado de espírito da torcida diante dessas cartas na mesa. No início do campeonato, ainda sob o reflexo do deplorável início de temporada, por sua vez uma continuidade do catastrófico ano de 2014, o temor era pela queda para a Série C. Algo possível, em virtude da letargia reinante dentro e fora de campo. Vieram as mudanças nas duas esferas e o mar se acalmou, tornando tranquila a travessia rubro-negra rumo à elite. Então, a torcida foi seduzida pela promessa de um time que passou a brigar pelo título.

Padrão elevado

Adoçou-se a boca do torcedor, que demonstrou não se contentar mais somente com a simples subida para a primeira divisão. Uma sequência de boas atuações, com apogeu nos clássicos, elevou o padrão de cobrança. Subir, que já era obrigação, não seria mais o suficiente. A permanência no grupo de cima da tabela por rodadas a fio tornou o G-4 algo comum, sem motivo para celebrar, realidade que só seria modificada com a conquista do título, agora distante.

O que era uma sequência de nove partidas de invencibilidade, transformou-se em três jogos sem vencer na série B, após o tropeço para o Náutico. Aliás, contando o torneio amistoso realizado no início do ano no Maranhão, foram três derrotas para o fraco time pernambucano em 2015. Um indicador que é melhor se contentar mesmo apenas com o acesso, o que é um lume de esperança por dias melhores após a escuridão dos últimos anos.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

