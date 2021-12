Protagonismo relativo

Em recente participação em programa esportivo de canal fechado, o presidente do Vitória foi questionado sobre as pretensões do clube na disputa da Série A. De bate-pronto, Raimundo Viana emendou que a intenção era ser protagonista, não um mero participante. Com ar de incredulidade e um certo riso contido, o apresentador e os comentaristas não perguntaram de que forma se pretendia alcançar meta tão ousada ou o que significaria protagonismo no ponto de vista do dirigente. Fiquei com essas dúvidas.

Eis que começa o Campeonato Brasileiro e os questionamentos transformaram-se em convicção. Com o atual elenco, não há muito o que se esperar do Vitória na competição. Pleno de lacunas, o time precisa contar com elementos de superação como a raça para driblar as evidentes limitações técnicas. Ganhar com sofrimento e segurar bombardeios dos ataques adversários tem sido a tônica até então. Se protagonismo é ter que tomar Maracujina para segurar tanta emoção a cada jogo, estamos bem.

Natural que comecem a surgir questionamentos ao técnico Vágner Mancini. Não sigo essa linha. O treinador trabalha com o material humano que tem em mãos. O fato de o Vitória vir saindo atrás do marcador e buscando a recuperação no segundo tempo denota sua intervenção no intervalo. Além do bom nível da preparação física.

O que se pode criticar a respeito do trabalho do treinador é a insistência com algumas peças que têm rendido pouco. Mas aí entra o critério subjetivo e detalhes melhor captados por quem está no dia a dia do clube. Por estar no convívio diário com seus comandados, espera-se que Mancini tenha noção do que cada um pode apresentar, identificando suas oscilações.

A falta de variações táticas também preocupa. Mas o elenco reduzido talvez seja empecilho para modificações profundas na forma de jogar. Caso o treinador não venha solicitando contratações para suprir as carências, sai da condição de vítima para a de cúmplice da falta de mais qualidade. Pela sua experiência em futebol, creio que não tenha se omitido de pedir mais esforço da direção nesse sentido. A demora em qualificar a equipe enfurece a torcida.

Pobreza

Voltando à questão do que seria protagonismo na Série A no caso do Vitória, penso que é algo relativo. No atual panorama de disparidade na captação de receitas, uma eventual classificação para a Copa Libertadores seria algo fenomenal. Três anos atrás, batemos na trave, chegando à última rodada com chances reais de alcançar essa meta. O time um pouco mais qualificado ajudou nesse caminho. Justamente o que falta agora. Se não houver upgrade no elenco, protagonismo será a manutenção na elite.

O futebol brasileiro está em um momento bem parecido que se estendeu da ressaca da perda da Copa de 82 à conquista do tetra, em 94. Pobre tecnicamente, nivelado por baixo e quase sem estrelas de primeira grandeza. Muitos jogos esse ano têm sido uma dureza para assistir.

Com uma guinada no grupo de atletas, não vejo complicação em figurar na primeira página da tabela. Com sorte e estabilidade na campanha, assim como em 2013, brigar por um lugar no G-4. É o que temos por ora.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

