Plano B contra a 'B'

O futebol é um esporte coletivo no qual por vezes brilham individualidades. No entanto, são poucas as situações em que a figura de um único jogador consegue ofuscar o esforço de todos seus companheiros de equipe. São aqueles casos em que um cara diferenciado carrega o time nas costas. Exemplos clássicos são os de Garrincha, na Copa de 62, e Maradona, na Copa de 86. Ambos torneios curtos, diferentes de um campeonato de longa duração, como a Série A.

Longe, muito longe, de querer comparar o rubro-negro Marinho com a genialidade das duas lendas citadas, mas a dependência do Vitória por seu futebol é clara. A partida contra o Grêmio foi nitidamente dividida em duas partes: antes e depois de sua saída. A derrota para os sulistas, que nos impediu de garantir o título simbólico de 'campeão gaúcho' (seriam 100% de aproveitamento contra os farroupilhas), deveu-se em grande parte à sua perda por contusão.

Com 37 minutos em campo, Marinho já havia provocado cartões amarelos em dois marcadores, causado alvoroço na defesa gremista, abrindo espaço para os demais atacantes, além de ter dado um passe açucarado que Kieza cabeceou na trave. Após sua substituição, o Vitória simplesmente se dissolveu no gramado. Tudo o que mostrou de positivo nas quatro partidas sob comando de Argel, desapareceu. O que era um duelo equilibrado, com uma chance de gol para cada lado, virou festival de gols perdidos pelos visitantes.

O abatimento foi claro. O elogiado progresso do sistema defensivo se esfacelou. Assim como nos piores momentos da 'Era Mancini', a porteira da defesa ficou escancarada. O time se lançou sem organização ao ataque e os gremistas se revezaram na frente de Fernando Miguel. Não fossem a má pontaria dos atacantes deles e a eficiência do nosso goleiro, o placar seria mais elástico.

No ataque, fora a já comentada bola na trave e um chute rasteiro de Serginho, o Grêmio não foi ameaçado. O futebol envolvente apresentado no primeiro tempo em Chapecó, na melhor atuação do Vitória na temporada, evaporou. Zé Eduardo e Kieza pareceram sentir a falta do parceiro ofensivo e nada criaram de relevante. A ausência de alternativas no banco de reservas para mudar o panorama não permitiu ao menos buscar o empate.

Outro esquema

Há que se ter vida sem Marinho. Ainda não se sabe a gravidade de sua lesão, mas em se tratando de problemas musculares e a forma como deixou o gramado, a tendência é que fique um tempo de molho. Espero que não, considerando a dificuldade em jogar sem ele. O fato é que o Vitória precisa se reinventar com um plano alternativo de jogo. Sem suplentes à altura, parece mais natural a mudança de tática, talvez com maior ocupação do setor de meio de campo.

Na contagem regressiva contra a Série B, minha visão precavida são de 11 pontos restantes. Já Argel considera que mais nove pontos sejam suficientes, estimativa que imagino temerária devido ao baixo número de triunfos do Leão. A tabela não é das mais generosas para o Vitória. Da mesma forma que não as são as do Figueirense e do Inter. Se está difícil para nós, imagina para eles, atrás na tabela? É o que resta em 2016: pontuar e secar.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

