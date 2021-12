O que nos resta

Confirmada a eliminação da Copa do Brasil, algo de que nem o mais otimista torcedor duvidava, não resta ao Vitória outra coisa senão ser pragmático e se voltar para o único objetivo restante na temporada. A luta pela manutenção na primeira divisão norteará nosso destino até o final de 2016, uma vez que falta qualidade para aspirar voos mais altos. Análise triste, porém fria e realista.

O Cruzeiro anda em péssima fase técnica, em crise e sem assustar ninguém. Mas buscar um triunfo fora de casa, em competição mata-mata, é complicado mesmo nessas situações. O Vitória só derrotou os celestes uma vez no Mineirão. Foi em 1998, quando o time tinha um craque decisivo na equipe, que atendia por Petkovic. Parafraseando uma frase típica da nossa cartolagem, algo fora de nossa realidade, pautada por jogadores meia-boca, sem poder de mudar individualmente os rumos de um jogo.

A eliminação da Copa do Brasil deixou três legados. O primeiro, já citado, é concentrar esforços na Série A. O segundo é mais uma vez desperdiçar a única chance real de título nacional, pois o Campeonato Brasileiro por pontos corridos é inacessível para equipes do porte econômico do Vitória. O terceiro, felizmente, é aposentar aquele uniforme laranja que nada tem a ver com nossas tradições rubro-negras, embora reconheça a importância como ferramenta de marketing para a venda do produto diferentão.

Ao analisar os números do Vitória no Brasileirão, a reação varia conforme o dado em questão. Em termos gerais, a posição intermediária reflete o máximo que podemos alcançar com nosso limitado grupo. Com bastante atraso, a direção vem tentando qualificar o material humano, com destaque para a chegada do bom meia colombiano Cárdenas. Entretanto, a tendência é que a até essa turma nova se aclimatar e fazer o time dar liga, o tempo e pontos perdidos podem ser irrecuperáveis, impedindo melhor destino na Série A.

O aspecto positivo é o baixo número de derrotas, apenas quatro. Só o líder Palmeiras, que perdeu três vezes, caiu menos vezes que o Leão no campeonato. Levando em conta que o Vitória é o time que mais sai atrás do marcador na competição, a interpretação é que temos apresentado poder de reação, algo louvável.

Por outro lado, a baixa quantidade de triunfos e o excesso de empates preocupam. O Vitória só saiu de campo com os três pontos em quatro dos 15 jogos já realizados. Curiosamente, dois dos triunfos foram contra adversários que estão no G-4: Corinthians e Grêmio. Do mesmo modo, empatar demais não leva a um lugar de destaque. Foram sete igualdades até aqui, fazendo do Vitória o recordista da Série A, ao lado de Chapecoense e Figueirense.

O número mágico para se garantir na Série A é de 46 pontos, podendo ser até menos, dada a ruindade técnica da maioria dos times. Restam quatro compromissos dos chamados jogos de ida, metade da competição. Como o Leão tem 19 pontos, restam quatro a conquistar para atingir 50% dos pontos necessários para, em tese, escapar. Tudo isso, é claro, está no campo das ideias. De repente o Vitória engrena no segundo turno, briga na parte de cima e contraria minha perspectiva cinzenta. Nesse caso, adoraria estar completamente equivocado.

