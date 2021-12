O negociante alemão

Para uma temporada que se anunciava obscura, surge um improvável candidato a ídolo. Não eram muitos os torcedores do Vitória que identificariam esse cidadão andando pelas ruas até o início desse ano. Tarefa que ficou fácil para o goleiro Fernando Miguel, após uma sucessão de atuações seguras, que o transformou em principal jogador rubro-negro de 2015.

Kaufmann é o seu sobrenome, que tem origem alemã. Traduzindo ao pé da letra, significa "negociante", o que se revela bastante apropriado para sua história no Leão. Somente empregando a paciência e senso de oportunidade característicos das negociações para que Fernando Miguel desse a volta por cima, trazendo o time a reboque.

Para quem chegou em setembro de 2013, figurando quase sempre como terceira opção para a posição, o gaúcho de Venâncio Aires vive agora seu melhor momento na Toca. Tanto que o antigo titular, Wilson, bateu em retirada para o Coritiba, ao perceber que perdeu espaço no time e no coração da torcida.

Há certas situações que somente estando no estádio para ter dimensão exata do seu significado. E foi o que pude observar no triunfo diante do ABC. No momento da cobrança de pênalti para a equipe potiguar, centenas de luzes de celulares se acenderam atrás da meta defendida pelo gaúcho. Aposto que não queriam filmar o eventual gol adversário. Não, aquela reação teve outro motivo: a confiança de que o goleiro rubro-negro defenderia a batida, o que acabou ocorrendo.

Três defesas de pênalti em oito jogos disputados na Série B. Um feito notável e digno de registro, que a torcida não deixou passar em branco. Os gritos de "Uh, é paredão, o goleiro do Leão" poucas vezes ecoaram tão alto no Barradão. Mais ainda: a euforia na arquibancada provocada pela intervenção do camisa 1 foi o combustível para a equipe segurar a pressão do ABC, mesmo com dois jogadores a menos. Pelo desenho da partida, se o pênalti fosse convertido, dificilmente o triunfo seria mantido.

Sereno no comportamento, ponderado nas palavras, regular na maioria dos fundamentos de sua posição e excepcional pegador de pênaltis. O "alemão" tem perfil para virar ídolo no Vitória, mesmo com toda decadência técnica experimentada nas duas recentes temporadas. Curiosamente, o último grande ídolo rubro-negro foi outro jogador da mesma posição, o colombiano Viáfara. Fernando Miguel soube ocupar essa lacuna, com a frieza e tranquilidade dos bons negociantes.

Recorde

Se ainda é cedo para alçar o goleiro titular à condição de ídolo, assim o é para traçar um panorama definitivo sobre o que esperar do Vitória nessa Série B. Para o bem e para o mal. Prematuro comemorar a manutenção no G-4, da mesma forma que seria se o time rondasse a zona de rebaixamento. O time evoluiu do caos para uma postura mais competitiva. No entanto, há visíveis deficiências, o que não é exclusividade do Leão nessa competição com tão pouco brilho.

Certo é que, ao contrário das previsões pessimistas, o Vitória experimenta o melhor início de competição em todas as cinco ocasiões que disputou a Série B nesse século. Em 2005 (12 pontos), 2007 (12), 2011 (14) e 2012 (13), o Vitória tinha marca inferior aos atuais 16 pontos conquistados nas oito rodadas iniciais. Pouco a comemorar, em virtude da proximidade da concorrência e da distância da rodada final. Mas em tempos de vacas magras é um indício de que, com um pouco mais de esforço e qualificação do elenco, é perfeitamente possível subir sem maiores sustos.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

adblock ativo