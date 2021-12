O joio e o trigo da base

Ainda sem a esperada conquista nacional, a torcida do Vitória normalmente usa dois argumentos para fomentar o orgulho pelo clube. O primeiro deles é o fato de possuir casa própria, algo que só o Leão ostenta entre os principais clube do estado. O segundo é sua divisão de base, reveladora de grandes nomes do futebol nacional. No entanto, o torcedor mantém uma estranha relação com sua fábrica de talentos. Ao mesmo tempo que louva, tem pressa que ela dê resultado. Quando o jovem não vinga de imediato, a paciência do público é testada.

A transição da base para o profissional não é fácil para a média dos jogadores. Enfrentar um ritmo de jogo diferente, com marcadores mais fortes e, principalmente, sob a até então inédita cobranças da torcida e da imprensa, é missão das mais duras para jogadores recém-egressos da adolescência. Apenas aqueles absolutamente foras de série não sentem o baque.

Alguns desses jovens não têm oportunidade de pegar o ritmo. Diante de más jornadas em suas primeiras apresentações no profissional, ganham o rótulo de eterna promessa e caem na vala do esquecimento. O destino mais comum é a saída para outras equipes, quase sempre de menor porte.

Nos últimos anos, a trajetória do Leão não está contribuindo no processo de maturação desses talentos. De 2004 para cá, foram quatro rebaixamentos entre as Séries B e C, o que apressa a necessidade de resultados e diminui a cota de paciência da torcida. Curiosamente, não percebo o mesmo nível de cobrança sobre jogadores mais experimentados.

Mas é preciso separar as análises. Uma coisa é aquele jogador em quem percebemos potencial, só havendo a necessidade de polimento. Já outros sobem da base com egos inflados, talvez pela ausência de influência positiva para que baixem um pouco a bolinha. O tamanho do salto acaba provocando queda de rendimento daquele futebol apresentado nas categorias menores.

Além disso, há outro aspecto. O simples fato de o jogador ser oriundo da base não é garantia de que tenha boa qualidade. Apesar dos muitos filtros até atingir o profissional, muito pereba consegue assinar contrato.

No quesito intolerância com a base, andam citando por aí o meia Artur Maia, pelo fato de estar marcando seus golzinhos pela Chapecoense. A torcida não teria usado a paciência para esperar seu futebol despontar. Quanto a esse aí, discordo. Teve chance sim. Inclusive no fraco Campeonato Baiano e por mais de uma temporada.

Ouvi o mesmo blá-blá-blá quando foi emprestado ao Flamengo. Mas, após algumas boas atuações, sumiu. Já mostrou ter técnica, porém há outras características necessárias para sobressair no futebol, como perseverança e personalidade. No Vitória, nunca as demonstrou, sempre sucumbindo às críticas.

Exemplo de superação nesse sentido vem sendo dado por Euller. No empate com a Ponte Preta e no triunfo sobre o Sport, foi o melhor jogador do Vitória. Vem evoluindo e ganhando confiança. Melhorou no aspecto defensivo, seu ponto mais fraco por ser meia de origem, e mantém a qualidade no ataque, agora com mais objetividade.

O fato é que sem suporte financeiro parelho aos dos maiores clubes do país, o Vitória tem no investimento nas divisões de base a estratégia vital para diminuir o abismo. Se não dá para contratar nomes de peso, uma das saídas é fabricar a matéria-prima. O papel da torcida é ter o discernimento para diferenciar e incentivar o atleta da base com real capacidade de dar bons frutos.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

