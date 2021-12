O arriar das malas

A cidade já vive as delícias e dores do período carnavalesco. Assim como Salvador, o Vitória respira aquele ar de alegria pré-festa, graças à boa estreia no Campeonato Baiano, na temporada que marca o retorno à Série A. Mas da mesma forma que muitos assuntos na capital baiana só se resolvem após a folia, as necessárias contratações para reforçar o elenco, lacunas conhecidas e visíveis após os dois jogos de 2016, vão ficando para quando tudo se acabar na Quarta de Cinzas.

Falemos de confete. Apesar de ainda ser bastante prematuro fazer juízos definitivos, já deu para observar algumas situações positivas. A volta de Artur Maia é o primeiro exemplo. Perseguido pelo rótulo de eterna promessa, o meia parece mais focado. Contra os chineses do Quanjian, saiu aplaudido de campo. Merecido, pois foi o melhor de um Vitória amarrado, em ritmo de treino. Na largada do estadual, fez um belo gol, abrindo o caminho do triunfo.

Maia tem talento e sabe trabalhar a bola. Atua em uma posição carente do futebol brasileiro. O Vitória precisa dele. O pulo do gato é o aspecto psicológico, pois a impressão que tenho é que o jogador se abate facilmente diante de vaias e cobranças por parte da torcida, como ocorreu em sua última passagem na Toca, em 2014. Por sua vez, esse mesmo torcedor, que se mostra tão paciente com medalhões, às vezes exagera com a prata da casa. Do equilíbrio dessa relação depende o futuro de Maia no clube.

As chegadas de Tiago Real e Marinho também se mostraram benéficas. O primeiro, pela movimentação e lucidez nos passes. O erro é querer compará-lo a Escudero, ídolo de grande parte dos rubro-negros. A meu ver, têm funções bem distintas. Tiago não é daqueles jogadores decisivos, porém seu dinamismo em campo é útil para qualquer equipe. Gosto do seu futebol desde a passagem pelo Joinville, em 2012.

Marinho tem potencial para brilhar no Leão, pela junção de suas características dentro e fora do campo. Estreou fazendo gol, o que marca um atacante. Além do faro artilheiro, demonstrou disposição e garra. Além de tudo, tem carisma e é uma figuraça. Um prato cheio para cair nas graças do público.

Fechando o lado bom da breve largada, cito Diego Renan e Fernando Miguel. O lateral, pela polivalência, ainda mais atuando em uma posição tão difícil no futebol brasileiro. Como é importante ter um jogador que atue bem não apenas em uma, mas nas duas alas. Da mesma forma, possuir um goleiro das qualidades de Fernando Miguel é sinal de tranquilidade debaixo das traves. Além de seguro e frio, é pegador de pênaltis.

Agora, a parte ruim. Precisamos de um atacante de referência na área. Com jogadores que vão ao fundo com tanta frequência, como Vander, Diego Renan e o repatriado William Pica-Pau, a tendência é que muitas bolas sejam cruzadas. Sem o nove típico, serão cruzamentos a esmo.

Digo o mesmo em relação à lateral direita. Embora não seja adepto de crucificar jogador por poucas atuações, prática comum do torcedor do Vitória, percebeu-se que o jovem Maicon Silva apresenta certa dificuldade. Teve até companheiro de arquibancada vaticinando que Petkovic enganou a gente, pois foi o ídolo sérvio quem o indicou. Injusto descer o malho tão cedo. Mas o arriar das malas não foi suave.

Certeza mesmo é que precisamos de mais reforços. Lugar-comum, porém é necessário lembrar o naipe da competição que se aproxima: a Série A. A concorrência é feroz e não há lugar para coitadismo. A incapacidade de elencos mal montados, via de regra, é punida com a expulsão do grupo dos melhores do país.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

adblock ativo