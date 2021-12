O apego ao jogo de volta

A Copa do Brasil é o torneio mais democrático do País, com representantes de todas as 27 unidades da federação. Por ser rara oportunidade de visibilidade para times nanicos, esses menos votados costumam dar a vida em campo ao enfrentar equipes de maior renome. Talvez resida nesse aspecto a grande dificuldade que o Vitória tem de eliminar o jogo de volta, uma benesse do regulamento aos visitantes nas duas primeiras fases da competição.

Normalmente, o Vitória enfrenta na fase inicial equipes desse porte menos reluzente, tal qual o brioso Náutico-RR. Porém, em apenas três oportunidades o Leão conseguiu eliminar a questão logo no jogo de ida, sem necessidade de definir em Salvador na volta. Daí porque não criei grandes expectativas de o time voltar de Boa Vista com a classificação assegurada na bagagem.

A primeira delas, curiosamente, foi contra um time de relevância, o Botafogo carioca. Em 1997, Bebeto, Agnaldo 'Capacete' e Gil Baiano passearam no acanhado Estádio Caio Martins, em Niterói, sapecando 3 a 0 e eliminando a volta. Naquele ano, aliás, o Vitória só pegou adversário de peso. Depois do Alvinegro, despachou o São Paulo e parou no Grêmio, futuro campeão.

Outra eliminação-relâmpago ocorreu em 2000, na longínqua Rolim de Moura, interior de Rondônia, onde o rubro-negro derrotou por 2x0 o Pinheiro - no singular mesmo. A última vez que o Leão passou de fase sem o jogo de volta já tem quase uma década. Foi em 2008, quando goleou o Sousa, por 4 a 1, no interior da Paraíba.

Portanto, pode-se dizer ser mais que natural o Vitória precisar de duas partidas para passar de fase, apesar do bom histórico na competição, incluindo uma presença em final, outra em semifinal e diversas em quartas de final.

Lado bom

Se fica um pouco de orgulho ferido necessitar de dois jogos para uma equipe de Série A eliminar um adversário semi-amador, por outro lado observo duas razões para ponderar. A primeira delas é o calendário. Como está fora do Campeonato do Nordeste, o Vitória tem ficado longos períodos sem atuar. Bom para recuperar jogadores contundidos e para que o técnico Mancini aprume a equipe nos treinamentos.

Inclusive, a desculpa de falta de tempo para ajustar a equipe não é aceitável nesse contexto. No entanto, o ritmo de jogo fica comprometido. Além disso, cá entre nós, são raros os jogadores que gostam da teoria. Querem mesmo é jogar valendo três pontos.

Outro aspecto favorável decorrente da necessidade da volta contra os roraimenses diz respeito a Kieza. Ainda quando atuava pelo rival, o atacante pegou um gancho de quatro jogos, devido à expulsão no segundo Ba-Vi da Série B do ano passado (aquele jogo no qual ele e o presidente de lá deram um piti após anulação de um gol irregular). Houve efeito suspensivo e somente agora cumprirá a suspensão, penalizando o Vitória.

Como, em tese, a partida de volta diante do Náutico-RR é tranquila, seria uma a menos para Kieza cumprir. As outras duas em vista são os duelos da fase seguinte, contra a moribunda Portuguesa ou o modesto Parnahyba-PI (na ida, no Piauí, 2 a 1 para os mandantes). Mantendo a tradição de precisar do jogo de volta, o gancho de Kieza se encerraria por aí, sem privar o Vitória de sua presença na Série A e em fases mais duras da Copa do Brasil.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

adblock ativo