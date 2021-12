Nosso dilema atual

Após o recesso na coluna por conta dos Jogos Olímpicos, evento no qual tive o incomensurável prazer de trabalhar e também assistir a algumas competições, retomamos o nosso bate-papo semanal. O retorno ocorre em um momento crítico para o Vitória na temporada. De volta à zona de rebaixamento, onde só figurou na primeira rodada, o Leão divide esforços com a disputa da Copa Sul-Americana. Estranho dilema. Ao mesmo tempo em que precisa focar na permanência na Série A, o time deveria levar a sério uma competição internacional.

Ao abdicar da força total para enfrentar o Coritiba pela Sula, o Vitória demonstra que vai se apegar ao primeiro dos objetivos citados. Nem dá para reclamar muito. Se com a equipe jogando apenas pelo Brasileirão os resultados não estão sendo satisfatórios, imagina como seria o rendimento dos jogadores com o desgaste de duas competições? A tendência é que o acúmulo de partidas diminuísse ainda mais a produtividade em campo, que já não é boa.

Por outro lado, abrir mão da Copa Sul-Americana soa como um desperdício de oportunidade. Torneios no sistema de mata-mata são a chance mais palpável de conquista importante para clubes do porte econômico do Vitória. Como já dito nesse espaço, ganhar o título do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos, no atual quadro de total desequilíbrio da divisão de cotas de televisão e publicidade, é uma possibilidade real aberta a um grupo bastante reduzido de clubes no país.

Ficar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana costuma ser um feito comemorado pela maioria dos clubes ao final da Série A. Entretanto, no ano posterior, quando vai se disputar a dita cuja, o que mais vemos é titular sendo poupado e a competição internacional sendo colocada em segundo plano. E olha que ela classifica o campeão para a Libertadores.

Mesma batida

Na ciranda do Brasileirão, o Vitória continua sua toada. Não houve sequer uma partida tranquila para o rubro-negro. Nem mesmo quando venceu. Sempre entram em campo ao nosso lado doses extra de emoção e aflição, à espera do apito final para comemorar os raros triunfos. Foram somente cinco alegrias em 21 rodadas. Pouco, muito pouco.

Não aguardo cenário diferente tanto para o confronto diante da pior equipe do campeonato, o América Mineiro, como para a sequência da competição. Esbarramos em nossas evidentes limitações técnicas, tão alertadas ao longo do ano, embora parcela considerável da torcida enxergue virtudes no elenco superiores a muitos dos concorrentes. Ainda tento encontrar esse aludido excesso de qualidade, algo ressaltado pela direção em muitas entrevistas. O que observo, em verdade, é uma fraqueza lamentável.

Não há muito a ser feito, senão torcer para a superação demonstrada em algumas partidas, como na dolorosa derrota para o Corinthians, prevalecer no decorrer da Série A, mas com os pontos pingando em nossa conta na tabela. Digo dolorosa, pois o pênalti não marcado com o placar ainda a favor acabou pesando. Não falo injusta, porque não trabalho com esse termo no futebol. Time que se preze é competente em campo para fazer os gols que lhe salvem de eventuais falhas de apitadores. Reclamar seguidamente de arbitragem é conduta de time de segunda divisão.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

