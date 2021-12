No ritmo do choro

O chorinho é considerado o primeiro gênero musical 100% brasileiro, tendo sua origem em meados do século XIX. Os músicos que o tocam são chamados de chorões e têm como característica o grande poder de improvisação, em grupos com número variável de participantes. O gênero surgiu e é mais presente no Rio de Janeiro, mas ganhou grande número de adeptos na Bahia, especialmente após a final do Campeonato Baiano. Uma roda de choro do tamanho do Campo Grande.

As iniciativas para utilizar recursos eletrônicos no futebol, especificamente em lances polêmicos, como o suposto pênalti não marcado a favor do rival, não encontram eco nas esferas decisórias da FIFA e International Board. Até que esse quadro mude, erros de arbitragem e decisões controversas serão uma realidade nesse esporte.

Todo time sofre ou é afetado por falhas de apitadores. Mas parece que o impoluto e santificado arquirrival do Vitória só fica com a parte negativa, tamanho o queixume. Logo o clube cujo famoso ex-presidente dos anos 50 e 60 se vangloriou em livro das artimanhas nos bastidores em favor de seu clube.

Os pretensos erros de arbitragem nas finais do estadual ficam ao gosto do freguês. Tanto no lance envolvendo o rubro-negro Vander, como naquele que o tricolorido Henrique teria sofrido falta, já vimos árbitros marcarem ou não a penalidade, dependendo da interpretação.

No entanto, os lances controversos viraram teoria da conspiração. Haveria um complô envolvendo a Federação Bahiana, CBF e até emissora de TV, todos unidos contra o fraco e oprimido adversário do Vitória. Juro que consigo visualizar os conspiradores tecendo planos maquiavélicos para prejudicar o brioso vice-campeão baiano.

No meio de toda polêmica, tentou-se manchar o título rubro-negro. Em vão. A torcida comemorou o troféu ainda mais, dado o chororô do outro lado. No passado, o roteiro costumava ser oposto: o rival celebrando títulos, pouco se importando com eventuais queixas rubro-negras sobre falhas de arbitragem. Mas já tem um tempinho que o vento virou em nível estadual.

Parafraseando postagem de um amigo em rede social, foi melhor para a torcida adversária a não marcação do suposto pênalti. Por dois motivos. O primeiro é que ganharam uma desculpa para amenizar a perda do título. A segunda é que, certamente, Caíque defenderia a cobrança. Campeonato Baiano, em geral, é decidido nos Ba-Vis. Nos três desse ano, o Vitória foi melhor em dois. Portanto, o troféu de 2016 está bem entregue e deve ser o centro das atenções na festa de aniversário do Leão, celebrado hoje. O resto é choro.

Pé atrás

A derrota para o arquirrival, após invencibilidade de dois anos, e o empate sem gols com a Portuguesa, na Copa do Brasil, deixaram a torcida um pouco sobressaltada para a estreia no Brasileirão. Natural ficar receoso, após jogar mal diante de adversários tão limitados. Mas vejo os tropeços com ressalvas. No jogo de volta da final, o time claramente jogou com o regulamento, pois podia até perder para ser campeão, o que acabou ocorrendo. Contra a Lusa, atuou desfalcado e em ressaca pós-título.

Entretanto, não vamos tapar o sol com a peneira. A necessidade de reforçar o elenco é nítida. Enfrentaremos 38 rodadas da Série A, além de fases mais complicadas na Copa do Brasil. Não dá para seguir jogando com lateral-direito improvisado e sem mais opções de qualidade para o meio-campo e ataque, pois suspensões e lesões certamente estão no pacote.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

