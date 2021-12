Mirem-se em Aristóteles

Futebol é, acima de tudo, paixão. Essa passionalidade por vezes nos leva a fazer julgamentos equivocados. O juízo de valor nunca é definitivo, sendo volúvel conforme a maré dos resultados. Vejo esse tipo de comportamento na maioria dos torcidas Brasil afora. Naturalmente, a do Vitória se encaixa nesse perfil. Diria até que de modo exacerbado.

No espaço de três dias, o humor rubro-negro foi do fundo do poço a uma ponta de esperança. Ao final da noite de terça passada, o clima era de preparativo para lutar contra o rebaixamento para a Série C. Não foi para menos. O Vitória completou a terceira eliminação em casa no ano, após empatar com o ASA e dar adeus à Copa do Brasil. Ao contrário de outras torcidas, que colocariam o fracasso na conta do assalto cometido pela arbitragem, que marcou dois pênaltis a favor, mas deixou de dar outros dois claríssimos, os rubro-negros centraram fogos apenas na própria incompetência. Tome-lhe autoflagelação em comentários.

Na sequência da nova vergonha, vieram a queda do treinador, protestos e buzinaço em frente à casa do presidente do clube. Na verdade, a zoada deveria ser perto das residências de quem contribuiu para sua eleição, em chapa montada às pressas, com o propósito de afastar o perigo da chegada ao poder de um "aventureiro". O termo foi criado pelos que mandam no Vitória e diz respeito a todos aqueles que não pertencem ao seu grupo ou compactuam das mesmas ideias.

Mas aí ocorreu a transmutação. A goleada sobre o Bragantino reacendeu o ânimo de quem andava cabisbaixo. Com a ressalva do sofrível nível do adversário, recentemente rebaixado no Paulistão, o time mostrou algo mais palatável. A boa atuação fez ressurgir os ufanistas, que já enxergam a decolagem na tabela tendo como rampa o triunfo na próxima rodada contra o Botafogo, um tradicional freguês.

Nem um nem outro. Fico com Aristóteles, para quem "a virtude está no meio". Não sigo a teoria do Armageddon, achando que nada presta, tampouco tenho delírios de grandeza, imaginando um horizonte promissor por conta do triunfo diante de um Bragantino da vida. O time segue fraco e modorrento. Porém, analisando friamente os números gerais na temporada e o nível abissal dessa Série B (liderada pelo Náutico, imaginem só!), um eventual acesso não é impossível. Embora esteja em mais uma temporada sofrível, o Vitória perdeu somente três jogos oficiais em 2015 (menos que seu decantado rival) e está em 6º no Brasileiro, a um ponto do G-4. A fraca concorrência ajuda a não jogar a toalha.

Tríplice coroa

O contraponto dos profissionais é a categoria de amadores, que não para de colecionar títulos. A heroica conquista da Copa do Brasil Sub-17 é a mais recente. Feito memorável, fora de casa, em cenário montado para a estrela do Botafogo brilhar. A taça fecha a tríplice coroa da base rubro-negra, que já havia faturado a Copa do Brasil Sub-15 e Sub-20.

Os mais afoitos se apressam em clamar pela promoção dos destaques da equipe aos profissionais, como Geovane, Eron e Yan. Mesmo reconhecendo a qualidade técnica superior aos dos seus congêneres no time principal, acho temerário lançar os garotos nesse momento. Além de pular etapas, há o risco de colocar sobre esses jovens a responsabilidade de fazer o Vitória jogar bem, tarefa que deve ser dividida entre todos, especialmente os mais experientes.

Minha preocupação real é que o Leão tenha amarrado bem o vínculo com esses jogadores, para que não sejam cooptados por clubes do Centro-Sul de modo até indecente, caso de Givanildo, praticamente sequestrado pelo Santos. Por fim, para aqueles que me perguntaram se o Vitória colocaria estrela na camisa por conta da conquista do sub-17, digo para que fiquem tranquilos. Essa fixação estelar quem tem são os funcionários da Nasa e os fãs de Star Trek.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

José Raimundo Silveira | Jornalista | olharrubronegro@gmail.com

