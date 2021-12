Mexendo no carro em movimento

Sete meses após o início do ano e dois meses passados da largada do Brasileirão, o Vitória, enfim, contratou o camisa 10. Discordâncias à parte da direção rubro-negra, a chegada do colombiano Sherman Cárdenas foi comemorada como positiva pela maioria dos torcedores. Se vai dar certo no clube, ainda não se sabe, afinal são muitas as variantes do futebol. Mas qualidade o gringo tem. A grande questão que muitos lamentam é o tempo perdido até a aquisição desse necessário reforço.

No início do ano, a aposta dos dirigentes para a criatividade no meio de campo foi em Leandro Domingues. À época do retorno do prata da casa, recordo ter comentado nesse espaço que sua contratação era, de fato, uma aposta. Mesmo sabendo de sua qualidade técnica, o longo período de inatividade por conta de uma lesão e a necessidade de readaptação ao futebol brasileiro, após muitos anos jogando no Japão, pesavam contra. Toda aposta pode ou não vingar. Infelizmente, falhou.

Não foi correto depositar em seus ombros a responsabilidade de conduzir a meiuca. Sendo peça disponível no elenco para aproveitamento eventual, seria mais útil. Como ficou queimado devido à baixa produtividade, provavelmente ficará encostado no elenco ou até acertar sua rescisão. Uma pena, mas assim é o futebol.

Cárdenas chega para justamente suprir essa lacuna. A criação no meio de campo do Vitória simplesmente não existe. Nosso jogo quase sempre se resume a ligações diretas para os atacantes, em improdutivos chutões dos zagueiros para os meias e atacantes de baixa estatura. A bola não fica nos pés do rubro-negro. A consequência é a defesa passar por constante pressão adversária, aumentando o risco de levar gols.

Espero que a burocracia documental e a adaptação ao novos times e cidade não retardem a estreia do colombiano. Se jogar o que sabe, tem vaga fácil no time. Porém, não basta essa andorinha para um verão reluzente na Toca. O meia Serginho também foi contratado para o setor mais carente da equipe, só que, salvo engano, tem aquele jeitão de jogador para compor elenco. Faltam, portanto, três ou quatro atletas com o selo de qualidade "titular indiscutível".

Aí podemos pensar em um Vitória mais competitivo na Série A, porque o que estamos vivendo até agora é sufoco na competição. Não houve sequer uma partida tranquila do Leão. Os nossos quatro triunfos foram obtidos na base da raça e superação. Dois seis empates, quatro foram arrancados nos minutos finais. Haja coração e nervos para tanta emoção a cada rodada.

Espero que as contratações já efetivadas e aquelas que devem chegar tornem nosso caminho menos penoso. E que os reforços ampliem os horizontes do Vitória para além da simplória tarefa de se manter na Série A. Pelo fraco nível do campeonato desse ano, perdemos a oportunidade de brigar na parte de cima da tabela desde o princípio, graças aos muitos pontos desperdiçados nas rodadas iniciais. Fica, de novo, o ensinamento que sempre é mais complicado ajustar detalhes com o carro andando.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

