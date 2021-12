Menu sem prato principal

O Vitória prepara uma grande festa para o início de temporada, amanhã, na Fonte Nova. O planejado pelo clube é que o amistoso contra os chineses do Tianjin Quanjian seja mais que um mero jogo de futebol, mas "um verdadeiro show de entretenimento, interatividade e ações de marketing", segundo o site oficial do Leão. Excelente iniciativa, registre-se. A exposição da marca e valorização da autoestima do torcedor contribuem para a construção de um time forte.

De acordo com o anunciado, o amistoso internacional será o pano de fundo para cinco ações: apresentação do elenco, lançamento do novo uniforme, show de artistas da música baiana (ou seja, axé e pagode), presença de equipes e atletas de outras modalidades e apresentação do projeto da 'Arena Barradão'.

Ressalto mais uma vez a importância de iniciativas dessa natureza, pois há a necessidade de enxergar o clube para além do campo de jogo, a fim de fomentar seu progresso. Sem dúvida, a programação é um atrativo para a torcida ir amanhã à Fonte Nova. A questão é a ausência, até o presente momento, do elemento motivador mais importante de todos: jogadores que atraiam público.

O saldo da balança de chegadas e saídas de atletas do clube, por ora, é desfavorável. O meio de campo de 2015 foi dizimado, com a perda de três titulares, um deles ídolo da torcida. O zagueiro que mais se destacou na reta final também partiu, assim como outros titulares. Como a reposição não foi de fechar o comércio, o torcedor está na bronca e tem cobrado por reforços mais significativos.

O adversário de amanhã em si, convenhamos, está longe de empolgar. Chama a atenção pelo inusitado de representar o novo Eldorado do futebol mundial, já que a grana chinesa está levando nomes conhecidos para alavancar o campeonato local. O Quanjian segue nessa caça. Jadson, Luís Fabiano e Geuvânio foram atrás dos salários milionários pagos pelos orientais. Porém, pelo que fez nos amistosos no interior paulista, o rival chinês tende a continuar sendo conhecido como "o time do técnico Luxemburgo".

As derrotas para os modestos XV de Piracicaba, Bragantino e Taubaté mostram que o Quanjian tem um longo caminho pela frente. Por outro lado, o retrospecto risível do adversário pode ser perigoso para o Vitória, pois o torcedor tende a cobrar um triunfo sem dificuldades, ignorando os problemas naturais de um início de temporada, como desentrosamento e falta de melhor condicionamento físico.

De toda forma, para quem clama por ações de marketing mais efetivas, a programação de amanhã é um bom prato. Seria mais apropriado para uma largada de temporada se fosse servido no restaurante caseiro aconchegante do Barradão, em lugar do fast food da Fonte Nova. Terá entrada, bebida, apresentação musical e sobremesa. Faltará apenas o prato principal, um time com jogadores de mais renome. Mas prefiro acreditar que essa refeição ainda está no fogo.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

