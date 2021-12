Menino feroz, adulto acanhado

O Vitória vive duas realidades distintas com relação à equipe profissional e aos times das categorias de base. Enquanto os marmanjos só produzem vergonhas nas últimas temporadas, a garotada faz bonito, Brasil afora. Na verdade, obter bons resultados nos amadores virou tradição rubro-negra, não só nas fronteiras nacionais. Dá gosto de ver a molecada jogar, sem se importar com o tamanho do adversário e o mando de campo, a exemplo da excelente campanha na Copa do Brasil Sub-17, ora em disputa.

Na verdade, em muitas situações, mesmo contra equipes de maior poderio econômico e midiático, como São Paulo ou Flamengo, é o Vitória quem entra em campo com a condição de favorito nas categorias de base. Na referida competição, vem assumindo esse papel. Após eliminar o tricolor paulista, o rubro-negro está enfrentando o time da Gávea nas semifinais. Venceu com sobras o jogo de ida, no Rio de Janeiro, e tem tudo para chegar à final - Botafogo e América Mineiro estão na outra chave.

O placar de 3 a 2 foi pouco, dada a supremacia em campo. Mesmo saindo atrás do marcador, teve calma e categoria para virar, perdendo chances de ampliar. Algo notável, por estar enfrentando um adversário com grande tradição na revelação de talentos e também levando-se em conta a maturidade demonstrada por garotos de, no máximo, 17 anos. Normal seria que ficassem nervosos.

Daí surgiu um questionamento em minha mente: o que muda, em termos de mentalidade, da base para o profissional? A altivez com que o Vitória joga cada competição nas categorias inferiores destoa totalmente da postura acanhada e, muitas vezes, frouxa, do time principal, especialmente nos torneios em nível nacional. Qual a diferença no tipo de assessoramento que é dado para um e o outro grupo?

Retaguarda

Certamente não é por acaso que o Vitória coleciona conquistas na base. Não vem revelando talentos na mesma profusão de outrora, mas segue como referência. O segredo do sucesso, claro, não se explica apenas pela produção em campo. A estrutura na retaguarda e a existência de uma mentalidade vencedora contribuem, e muito.

Da mesma forma, não é mera obra do destino a ausência de conquistas de maior relevância entre os profissionais. Ainda estamos limitados aos feitos estaduais e regionais. Entre os 18 maiores times do país (considero os quatro grandes de São Paulo e Rio de Janeiro, os dois grandes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia, além de Sport e Goiás), somos os únicos sem voos mais altos. Falta a tal postura vitoriosa, quase uma sadia arrogância.

E tal condição, necessariamente, é espelhada nas mais relevantes instâncias decisórias do clube. Sim, o exemplo vem de cima. Se o discurso e ações são tacanhas, estas serão refletidas para dentro do gramado. É preciso ter responsabilidade financeira, trabalhar com o que se tem disponível de orçamento e não causar endividamento, óbvio. Todo esse economês é importante. Porém, pitadas de ambição e de soluções criativas para montar equipes competitivas com poucos recursos (que não são tão poucos assim), também valem. Senão, será mais do mesmo a cada temporada.

Saudações rubro-negras, hoje e sempre!

José Raimundo Silveira | Jornalista | olharrubronegro@gmail.com

adblock ativo