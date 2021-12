Marcas do que se foi

Nessa última coluna do ano, creio ser o momento de fazer uma retrospectiva da temporada e rascunhar um panorama sobre o que está reservado para o Vitória em 2016. Curioso perceber como o futebol, a exemplo da vida, é uma gangorra de sentimentos. Essa alternância de estados de espírito simboliza bem o que tem passado a torcida rubro-negra. Do desalento à esperança e desta para aquela em curto espaço de tempo, ao sabor da maré dos acontecimentos.

Vale um flashback. Começamos o ano passado ainda sob o efeito positivo do excelente 2013, quando o Vitória conquistou o estadual aplicando goleadas históricas em cima do arquirrival e realizou a melhor campanha de um clube nordestino na Série A na era dos pontos corridos (5º lugar). Mas 2014 transformou-se em um ano a ser apagado. O time perdeu absolutamente tudo o que disputou, incluindo categorias de base, e acabou rebaixado para a Série B.

O primeiro semestre de 2015 seguiu nessa pegada trágica, com cores mais dramáticas. A gota d´água foi a eliminação nas quartas-de-final do Campeonato Baiano, em casa, para o Colo-Colo. A queda em fase tão precoce de uma competição fraca acirrou a crise institucional e culminou com a renúncia do presidente do clube. A torcida temia pelo pior na Série B, que se avizinhava. Não era exagero. Quem fora eliminado no Barradão por um adversário limitado do estadual, poderia perfeitamente ser rebaixado.

Mas a mudança de atitude, combinada com a sequência de bons resultados, alterou o astral do torcedor. Da ruína a um clima de total otimismo, especialmente após os dois triunfos incontestáveis nos clássicos. O ceticismo deu lugar à autoconfiança, algumas vezes próxima da arrogância, tamanha a certeza da subida. O acesso foi confirmado em um dia de festa na Fonte Nova, numa ocasião na qual o orgulho de ser Vitória exalava pelos poros dos mais de 40 mil presentes.

Chance perdida

Oportunidade de ouro para a direção do clube aproveitar a autoestima popular em alta e alavancar, por exemplo, o programa de sócio-torcedor. Ao lado de uma receita maior oriunda desses novos sócios, a presença na Série A poderia auferir patrocínios mais polpudos, engordando o caixa. No final das contas, a verba maior poderia ser destinada ao que realmente importa para a torcida: a montagem de uma equipe, em condições de disputar todas as competições sem apenas ocupar o papel de figurante.

Ao contrário disso, o torcedor do Vitória termina o ano como começou: mal-humorado. Isso porque está vendo o clube se movimentar de forma bem vagarosa no sentido de reforçar a equipe. Passado mais de um mês do acesso, renovou com apenas três jogadores e perdeu duas de suas principais peças, Rhayner e Escudero. Como o mercado não cessa, todos os concorrentes da Série A estão incrementando seus elencos. Em tese, quem é bom de verdade está se empregando. Ficará à disposição a raspa do tacho.

Ou a direção está, corretamente, trabalhando em silêncio e negociando a chegada de novos bons jogadores, ou o mesmo roteiro equivocado de temporadas anteriores está sendo escrito, o de contratar somente após o deficitário estadual e às portas da largada do Brasileirão. Como final de ano é momento de pensamentos esperançosos, vou me agarrar à primeira alternativa, embalado pelo ar de democracia que parece ter chegado ao Vitória, com a decisão da Assembleia Geral pela eleição direta para presidente.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

