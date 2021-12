Lições e galhofas

Vislumbrei duas abordagens que poderiam ser exploradas na coluna desta semana. A primeira seria enfatizar as lições tiradas do mau resultado no Maranhão. A segunda teria como ponto central a manutenção do Vitória na ponta da tabela. Por serem ambas vertentes interessantes, decidi escrever um pouco sobre cada uma.

O principal aprendizado pós-derrota em São Luís foi, na verdade, uma reiteração. O Vitória carece de peças de reposição com a mesma qualidade dos titulares. Em algumas posições, como nas laterais, trata-se de algo gritante. O desfalque de cinco titulares na rodada passada sequer pode ser usado como desculpa, pois perder titulares por contusão ou suspensão é uma realidade permanente em campeonatos longos. Deveria ter sido planejada a contratação de suplentes.

Dado o tropeço, o assunto voltou à tona, em discurso do próprio técnico Mancini. Adiantou que o Vitória está no mercado em busca por laterais. Importante focar essa posição, essencial no futebol moderno, ao lado de volantes que saibam sair para o jogo, responsáveis pelas maiores dinâmica e volume. As chegadas dos laterais Diogo Mateus e Diego Renan, coincidindo com o crescimento técnico do Leão, sustentam esse argumento.

Outra lição que ficou após a derrota foi a necessidade de testar novas peças ofensivas, muito embora o rubro-negro tenha o ataque mais positivo da Série B. Élton tem sido importante mais taticamente do que como goleador. Robert, que desperdiçou chance mais que clara de empatar, ficou apenas no bom momento da estreia no Ba-Vi até agora. Rogério partiu para ser terceiro reserva no São Paulo.

Por que não experimentar Rafaelson e Nickson? Destaques do Sub-20, finalistas do Campeonato Brasileiro da categoria, ambos merecem observação, mesmo entrando no segundo tempo. O time está encaixado e eles não seriam uma espécie de salvação da lavoura, mas sim alternativas diferentes de jogo, o que diminui a pressão sobre seus ombros. Mancini declarou que pode aproveitá-los. Que não fique só no discurso.

Essa abordagem de lições aprendidas é válida, porém há que se exaltar as partes boas da história. Mas antes penso em registrar queixa no Procon. O Vitória vinha só ganhando e não mudava de lugar na tabela. Perdeu para o Sampaio Corrêa (e olha que ser derrotado por equipe tão limitada duas vezes na mesma competição não deveria passar impune) e segue na mesma posição! Que coisa!

Já está entediante a primeira colocação, que é nossa há quatro rodadas. Diria que até provoca problemas de relacionamento. No meu trabalho, colegas torcedores do rival desviam o caminho. Sequer posso rir sozinho sobre um tema qualquer, que imaginam se tratar de galhofa. Alguns deixaram de frequentar a mesa onde almoço. A piadinha infame de nos chamar de "porteiro do G-4" agora tem eles como protagonistas. Vá entender...

Momentânea ou não, só o tempo dirá. O fato é que é muito boa a liderança. Injeta autoestima na torcida e nos jogadores, algo nítido em suas declarações. Finalizo rememorando frase do ex-dirigente do Fluminense de Feira, Enádio de Moraes, eternizada em minha memória por meu pai, que é feirense. A provocação aos rivais da capital durante a campanha vitoriosa no Campeonato Baiano de 1969 vale para o momento do Leão: "Durmo líder e acordo líder". É o que temos na mesa.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

