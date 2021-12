Lei da relatividade

No futebol, quase tudo é relativo. Verdades absolutas são autênticos castelos de areia em um vendaval. Reputações são colocadas em xeque por um mínimo deslize. Carreiras zarpam ou ancoram ao sabor da maré dos acontecimentos. Crises se dissipam ou se disseminam de vez no giro dos ponteiros. Nesse belo e apaixonante esporte, há um momento-chave que regula a temperatura ambiente. Esse instante peculiar chama-se clássico.

O Ba-Vi do próximo domingo não vale título e sequer custará a eliminação de um dos contendores. Mas, no caso específico do Vitória, dirá muito sobre o caminho a percorrer em 2016. O céu rubro-negro está nublado, dentro e fora do campo. O triunfo no domingo pode clarear o horizonte, ao passo que o tropeço transformará as nuvens em formação cúmulo-nimbo, com direito a trovoadas.

A paciência da torcida com a falta de um futebol mais convincente anda no limite. Só que todas as queixas serão amainadas pela eventual sensação indescritível de superar o maior rival. Vencer o Ba-Vi provoca um sentimento próximo ao orgasmo. De verdade. E duvido que exista alguém que pense em problemas mundanos ou má fase do time quando se está tendo um. Como a vitória em clássico provoca não apenas um, mas múltiplos orgasmos, representados por semanas seguidas de gozação, as críticas tenderiam a diminuir.

O próprio time ganharia dose extra de confiança. Foi assim na campanha da Série B do ano passado, quando os triunfos nos clássicos contribuíram bastante nos dois momentos distintos da competição. Talvez, em meio a tanto adversário ruim que vêm enfrentando no estadual, os jogadores do Vitória estejam guardando para o Ba-Vi algo melhor que o que vêm mostrando. Quem sabe? Certo é que, por ora, a qualidade não agrada. Tanto que vi torcedor comemorando mais a ausência por contusão do principal atacante rival que motivado pela presença de algum dos nossos.

Freio na bronca

Da mesma forma, triunfar domingo seria uma válvula de escape para diminuir a insatisfação da torcida com a diretoria, no aspecto político do clube. A cada dia, novos capítulos são acrescentados à novela da reforma dos estatutos, permitindo a eleição direta para a presidência. A novidade é um movimento de bastidores de conselheiros para destituir o presidente do Conselho Deliberativo, que está na linha de frente do processo de reforma. A seis meses das eleições, as regras ainda não estão claras.

Outro foco de queixas, a contratação de reforços, começou a ser atacado. Porém, a chegada de Dagoberto divide opiniões. Qualidade técnica não é o que está em questão, mas sim o momento do atacante. Perseguido por contusões, pouco fez pelo clube anterior, o Vasco. Há muito não repete os melhores momentos da carreira, vividos no Atlético Paranaense e São Paulo.

Sua contratação me lembra a de outros jogadores que chegaram à Toca mais incensados pela fama de outrora que exatamente pelo presente fulgurante. O goleiro Zé Carlos (1997), o meia Mazinho (2001) e o volante Marcelo Mattos (2015), todos com passagens pela Seleção Brasileira, são alguns exemplos. Qual das versões de Dagoberto vestirá a camisa do Leão?

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

adblock ativo