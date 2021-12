Inevitável comparação

A estreia da terceira passagem de Vagner Mancini à frente do Vitória foi com um mau resultado. Mesmo atuando fora de casa, empatar com uma equipe que brigará contra o rebaixamento, tendo grande possibilidade de falhar neste intento, deixou um clima de frustração. Sentimento exacerbado pelo ambiente de recuperação da autoestima, vivenciado na curta gestão de Wesley Carvalho. A ressaca em Mogi Mirim, mais que causar a perda de dois preciosos pontos, revelou ao treinador algo com que terá de lidar, em qualquer outro eventual tropeço: a sombra do interino, que caiu nas graças da torcida.

A turma do "viu que eu disse?" já dava o ar da graça poucos minutos após o apito final no interior paulista. Foi o jogo acabar e logo iniciou a romaria de choradeiras nas resenhas de rádio e redes sociais. Juro que também ouvi ao longe reclamações em rodas de rubro-negros que se juntaram em bares para ver o jogo. O teor dos argumentos era colocar em dúvida a validade da contratação de Mancini, uma vez que o time havia mostrado sinais de evolução com Wesley.

Que futebol é resultado, não há dúvida. Até mesmo na Europa, ao contrário do pregado pelo senso comum, treinador balança no cargo se a bola não entra. Casos como os de Arsène Wenger (Arsenal), Jorge Jesus (Benfica) e Brendon Rodgers (Liverpool) são exceções pontuais de longevidade na função. Sem falar no icônico Alex Ferguson, exemplo maior de usucapião como técnico em um mesmo clube, perdurando por quase 30 anos no Manchester United. Mas cá e lá a corda é bamba. Se o bicampeão brasileiro Marcelo Oliveira caiu após o Cruzeiro falhar na Libertadores, o Real Madrid não titubeou em demitir o campeão europeu Carlo Ancelotti após uma temporada em branco.

Mancini apenas inicia seu trabalho, tem o prestígio de boas passagens anteriores na Toca e está muito longe de viver uma crise no clube. Porém, não tenho dúvida alguma que os questionamentos e comparações com o antecessor aumentarão na medida em que o Vitória não evolua na tabela. O ponto de afirmação ou o epicentro de um terremoto será o Ba-Vi, que se avizinha. Mantida a freguesia de mais de um ano sem perder para o rival (quatro clássicos), o treinador e seu grupo ganharão tecido adiposo para superar um eventual inverno rigoroso de más jornadas. Do contrário, de modo inevitável, virão as críticas.

Parto prematuro

O tom dos desabafos pós-tropeço em Mogi foi mais intenso por conta das circunstâncias da tabela. Com o empate, o Vitória retrocedeu na Linha do Equador do G-4, deixando a zona de acesso à Série A. Convenhamos que, ainda restando 31 rodadas, é cedo demais tanto para desespero como celebração. As últimas edições da Série B revelaram alguns cavalos paraguaios que dispararam no início, mas perderam o gás na reta final. O interessante é se manter no bolo, dentro da faixa de classificação ou nas cercanias.

O pecado capital em Mogi foi não conferir a estatística: o Vitória sofreu gols em todas as rodadas da competição. Portanto, agarrar-se em uma vantagem de 1 a 0 é tática kamikaze. Sem solidez defensiva, o gol adversário sempre será iminente. Mesmo enfrentando um oponente tão fraco como o passado, o risco existirá nessa defesa "chama-gol".

Fragilidade defensiva, aliás, é uma deficiência histórica do Vitória. Não importa a competição, o time quase sempre figura como uma das defesas mais vazadas. O fenômeno talvez explique a vocação ofensiva rubro-negra. Como dizia o técnico Toninho Cerezo em 1999, quando o Vitória foi 3° lugar na Série A, mas ainda assim teve saldo negativo de gols, "com essa minha defesa, tenho mais que atacar, pois sei que vou tomar gols".

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

