Herança bendita

Quando um treinador é contratado, em geral ele chega ao clube em duas situações distintas. A mais comum é aplacar a crise que culminou com a demissão de outro profissional. Mas pode ocorrer de não existir esse momento ruim. Ao contrário, o técnico vivia uma boa trajetória e recebeu a proposta irrecusável para se transferir. Vágner Mancini desembarca para sua terceira passagem pelo Vitória em um contexto diferente dos dois relatados. Culpa exclusiva da direção.

A demora em trazer um substituto para Claudinei Oliveira provocou esse curioso quadro. Foram 15 dias entre a demissão e o anúncio de Mancini. Nesse intervalo, o Vitória passou por uma transformação em campo. A apatia e desinteresse de toda a temporada deram lugar a uma equipe vibrante, compacta e, vejam só a evolução, que consegue trocar três passes.

O nome do responsável pela transformação é Wesley Carvalho. O técnico campeão baiano sub-20 prometeu o que cumpriu. Mais que obter 9 dos 12 pontos disputados na Série B, entrando no G-4, elevou a autoestima do time e da torcida. Da desilusão à esperança, em duas semanas. Mudança perceptível no comportamento dos torcedores.

Bem verdade que ele dispôs de peças que seus antecessores não tiveram. Os dois novos laterais, um zagueiro mais confiável e Pedro Ken como parceiro na criação do meio de campo com Escudero, recuperando a boa forma, fazem a diferença. Mas nada disso adiantaria sem a presença positiva do treinador.

E pensar que cheguei a duvidar da sua eficiência para lidar com o rabo de foguete em suas mãos. Mais pelo momento conturbado, terreno difícil para um técnico sem vivência na categoria profissional. Porém, houve outra razão para a desconfiança. De forma injusta, fiquei com a primeira imagem que tive de Wesley, a de um cara brincalhão e extrovertido. Um perfil que não via como ideal para trabalhar em um clima carrancudo.

No início dos anos 90, ele era atleta da base do Vitória. Um amigo em comum chamado Everaldo, também jogador amador, convidou-me para irmos os três à Lavagem do Bonfim. Um dia de pura diversão, numa época em que ainda era possível frequentar festas de largo em Salvador sem a preocupação de voltar vivo para casa. Wesley, que certamente não lembrará da ocasião, era o mais animado da turma. Fiquei com essa imagem de bon vivant. Por isso, ao assumir o profissional, temi pelo pior. Além de me fazer rever meus conceitos, mostrou-se apto ao desafio de ser efetivado futuramente. De modo inevitável, seu nome passará a ser cogitado. Merecidamente.

Mancini terá a tarefa de manter o belo trabalho do interino. Herdou uma equipe remotivada e reconciliada com a torcida. Só que há muito a ser feito até o acesso. Ainda há limitações visíveis, além da ressalva da equipe ser uma das que mais atuaram em casa (quatro vezes). Como bom agouro, uma coincidência com 2012, última vez que o Vitória disputou a Série B. Na ocasião, assim como agora, o Leão entrou no G-4 na 6ª rodada, após derrotar o Guarani, no Barradão. Entrou e não saiu mais. Que se repita.

Além de Wesley, parabenizo os rubro-negros que dispuseram parte do seu tempo e enfrentaram um sábado chuvoso para comparecer à Assembleia Geral, com vistas à mudança do estatuto do clube. Veio gente até de Brasília, da torcida Vitória Candango, esforço que deveria ser compartilhado pelo presidente do clube, ausente desse momento histórico. A esperança é que seja a semente da necessária mudança política, com o sócio escolhendo o presidente do Vitória de forma direta.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

