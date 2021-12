Garçom, mais uma dose urgente!

Às vésperas de completar seu 116º aniversário, o Vitória faz uma viagem no tempo até a década de 70 e meados de 80. Desrespeitado, humilhado por adversários inexpressivos e motivo de chacota, como nas ocasiões citadas. Quando se pensa ter atingido o fundo do poço, tratam de escavá-lo mais. Não vamos deixar no impessoal: a perfuração está sendo feita pela atual direção (a de fato e a de direito), com auxílio luxuoso de comissão técnica e jogadores. Um show de incompetência em todos os aspectos. Só um 12 anos cowboy pra aturar.

Definitivamente, o buraco é bem mais embaixo que os simples fracassos esportivos em campo. Estes são apenas reflexos dos desmandos que vêm de cima. Caramba, é muita coisa errada em tão curto espaço de tempo! O resultado é o transbordamento do copo da paciência da pacífica e quase passiva torcida rubro-negra.

Após a vergonhosa estreia na Série B, carros de dirigentes e profissionais de imprensa foram depredados na saída do Barradão, outrora Forte Apache do Leão, hoje fonte de sossego a adversários de toda espécie. Não se brinca com paixão, algo que o corpo diretivo do clube tem feito nas últimas duas temporadas.

Como disse, o exemplo vem de cima. Senão vejamos. A última partida que o Vitória realizou, antes do compromisso contra o fortíssimo Sampaio Corrêa United (que veio a Salvador em crise e sem técnico), havia sido contra a Anapolina, pela Copa do Brasil. Foram 25 dias sem jogar. Nesse intervalo, que deveria ser de constatação que o time precisa melhorar muito para se igualar a uma porcaria e necessita de total reformulação, quase nada se fez. Foram afastados alguns jogadores como espécie de justificativa para eliminações do estadual e Nordestão. Para suprir as lacunas, nada que empolgasse. Um zagueiro recém-operado do joelho e dois laterais encostados em seus clubes.

Jogadores completamente reprovados e sem qualquer perspectiva de evolução técnica, por lhes faltarem atributos, seguem no elenco. Não se faz necessário citá-los, pois são de conhecimento geral. Exceto, claro, da direção do Vitória (a de fato e a de direito), que os mantém.

Aí vem a filosofia do ex-treinador Evaristo de Macedo: o problema de ter jogador ruim no grupo é que, um dia, você pode precisar dele. Por falar em técnico, que tal o nosso valoroso Claudinei Oliveira afirmar, na coletiva após o fiasco, "que o grupo é forte"? Gardenal manda lembranças...

Pura balela

Ao longo dessas férias forçadas pela incompetência em campo, surgiu o roteiro cinematográfico Ricardinho. Um filme do tamanho de "E o Vento Levou", com desfecho apropriado ao título. Na verdade, um factoide para desviar o foco dos reais problemas do clube. Se ocorreu negociação de fato, jamais saberemos. Nas palavras dos dirigentes de cá, estava 90% acertado - "chega após a final do Campeonato Cearense", publicou-se resenhas afora. Mas o presidente do Ceará, em todas entrevistas concedidas, jamais confirmou a existência de contato oficial. Parece que falamos de um craque consagrado. E pensar que já contratamos Bebeto, Petkovic, Aristizábal e outras feras...

A falta de habilidade para fechar contratações virou piada entre os próprios torcedores rubro-negros. Por um lado, a extrema dificuldade em fechar qualquer tipo de negociação. Do outro, o vazamento sem fim do interesse (ou pretenso) do clube em determinados reforços que não são efetivados em 99% das ocasiões, gerando frustração em quem ainda acredita nesses dirigentes.

Ao verificar os oponentes nessa Série B e o atual estado de decrepitude técnica do Vitória, acreditei que o meio da tabela seria o destino final, pois é muito time desqualificado na edição de 2015. No entanto, como a escavadeira segue a pleno vapor, na busca da rota subterrânea até a China, já não duvido do pior, como um novo rebaixamento. Sim, eles são capazes! Não subestime o poder da incompetência.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

*José Raimundo Silveira | Jornalista | olharrubronegro@gmail.com

