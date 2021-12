Futebol, seu lindo!

O reducionismo é uma porcaria. Tratar um tema cheio de nuances e detalhes de forma simplória acaba restringindo a beleza de sua complexidade. É o caso do futebol. Na história, prevalece a narrativa dos vitoriosos de hoje ou de outrora, com suas conquistas, taças e estrelinhas. Tudo se reduziria a esses aspectos. Mas o esporte campeão de popularidade é muito mais que isso. É feito de momentos e emoções, como as vividas pela torcida do Vitória no último jogo, contra o Atlético Paranaense, quando a obra de apenas um jogador transformou caos em esperança e ficou gravada para sempre na memória.

Certos jogadores demoram bastante até ganhar o reconhecimento do torcedor. Outros têm uma relação mais instantânea, como Marinho. Fui ao jogo de sua apresentação, no amistoso do início do ano contra os chineses do Quanjian. Mesmo não tendo entrado em campo, foi o mais aplaudido. Tudo graças ao bom futebol apresentado no ano anterior, no Ceará, e ao imenso carisma, aspectos que encobriram a passagem apagada pelo Cruzeiro.

Com o uniforme de trabalho, está fazendo jus a tanto cartaz. Oásis de qualidade no limitado Vitória de 2016, o dono da camisa 7 simboliza como poucos a expressão “carregar o time nas costas”. A dependência por seu futebol é absurda. A equipe muda completamente com sua presença em campo. Tanto que desapareceram os poucos hereges que se queixavam de um pretenso excesso de individualismo. Meus amigos, ele vai tocar pra quem?

O que Marinho fez naquele terceiro gol contra os paranaenses (depois de um gol e uma assistência na conta) foi simplesmente uma das mais belas páginas dos 30 anos de história do Estádio Manoel Barradas, completados na véspera. Daqueles gols de retrospectiva, DVD ou para contar aos netos. Coragem na dividida com o zagueiro, fôlego extra para dar uma arrancada no terço final da partida, sapiência para evitar o toque ao companheiro melhor colocado, mas em péssima fase, genialidade para entortar a coluna do marcador e frieza para arrematar sem qualquer chance ao goleiro. Depois, foi só correr pra galera. E a galera foi com ele.

Fui dormir naquela noite com três palavras na mente. Acredito que a torcida do Vitória também: “Caramba, que golaço!”. Naturalmente, a palavra inicial não foi bem essa. Só que o que mais me marcou não foi o super gol, a virada na garra ou o estádio vindo abaixo. O que ficou registrado foi o longo e vibrante abraço dado em meu filho na comemoração. Algo muito mais reluzente que uma estrela. Momentos eternos.

Esses detalhes que transformam o futebol em um esporte único. Detalhe como encontrar um ídolo de adolescência quase por acaso no mesmo voo que você está, algo ocorrido comigo na semana passada. Ao olhar para a cadeira de trás no avião que ia a Porto Alegre, encontro Roberto Cavalo. Depois de olhar umas três vezes para o cara, que já estava desconfiado, simplesmente lhe estendi a mão e disse: “obrigado por 1993”. O bastante para ele sorrir, apertar minha mão e responder: “você torce para o Vitória”. Quem precisa de troféu? O futebol é maior.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

