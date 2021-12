Extracampo em foco

Estamos vivenciando a fase mais modorrenta da temporada do futebol nacional. Aquela na qual a bola está parada e as informações que movimentam o noticiário são, quase sempre, especulações. Muitas delas sem qualquer fundamento de verdade, lançadas ao ar com o intuito único de servir como barro na parede, para ver se cola. Assim está o nosso Vitória atualmente. Vivendo de informações desencontradas, que deixam o torcedor apreensivo quantos às perspectivas, especialmente quanto à formatação da equipe para o próximo ano.

O discurso da direção foi o de manter a base que conquistou o merecido acesso à Primeira Divisão. Algo natural e até louvável, já o que se cobra costumeiramente é a manutenção de equipes que obtiveram êxito. Mas os progressos nesse sentido têm sido lentos, para não dizer quase parando. As notícias sobre a renovação de contrato das principais peças quase sempre esbarram em dificuldades.

A que chama mais a atenção é a do meia Escudero. Um dos principais nomes do Vitória na campanha do acesso, o argentino parece longe de um acordo. Ao menos é o que se tem alardeado. O pagamento de uma dívida do clube de R$ 500 mil, que já perduraria por dois anos, seria o maior entrave.

Tudo se torna mais cristalino quando nos colocamos no lugar do outro. Se assumirmos a pele do argentino ou de seu representante, creio que qualquer um colocaria como ponto de partida para uma negociação de renovação saldar débitos anteriores. Algo natural e compreensível. Colocando-se no lado do clube, prejudicado por ter concorrentes na Série A que arrecadam até seis vezes mais em cotas por direitos de transmissão, entendemos que se deva lutar por economizar onde for possível.

Porém, convenhamos, o lado do jogador pesa mais. Uma dívida de dois anos não é pouca coisa. Ainda mais quando se analisa a identificação do atleta com o clube e seu custo-benefício. Escudero fez por merecer. Não sei de onde o Vitória pode tirar dinheiro, nem o real estado de seu caixa, mas pagar o que deve a um jogador com serviços prestados é o mínimo a ser feito para iniciar uma negociação.

Claro que ninguém é menino. Sabemos que o aspecto emocional é levado nesse tipo de transação. Como tem mercado, os aspectos da concorrência e interesse de outros clubes são usados pelos agentes do atleta. Se renovar, segue bem na fita e como referência da equipe para a próxima temporada. Se a negociação falhar, a tendência de o clube figurar como vilão é quase certa de prevalecer.

Eleições

Além das renovações contratuais, outro aspecto extracampo que ganha o noticiário nessa seca de bola rolando é o lado político. O embate envolve defensores do processo de democratização das eleições, com o associado tendo poder de voto, e aqueles que remam a favor da manutenção do sistema de castas, com apenas conselheiros tendo a primazia de escolher o presidente.

As eleições serão apenas em dezembro de 2016, ao final da temporada, portanto. No entanto, o tema será central durante o ano. Como a bola na rede é o que determina o sucesso de uma administração, o que o Vitória fizer em campo orientará os rumos da discussão política. Uma nova crise técnica, semelhante ao do ano de 2014, que perdurou até o início de 2015, dará armas aos defensores de mudanças no sistema eleitoral. Com o time indo bem, o clamor por mudanças tende a arrefecer. Triste e simplório raciocínio, mas real. Não deveria ser assim, porém é o que se desenha no horizonte.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

