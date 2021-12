Estado de alerta

Mais que uma ducha de água fria naqueles que ainda encaravam a conquista do título estadual como parâmetro positivo, a desastrosa derrota na estreia da Série A foi um choque de realidade. Se ainda havia torcedor do Vitória em dúvida sobre o real nível do time, a goleada sofrida no Recife certamente reformulou o modo de ver dos otimistas inveterados. Ficou claro que o elenco foi suficiente apenas para ganhar o Campeonato Baiano, competição na qual seu principal adversário esteve longe de oferecer muita resistência. Reforçar é vital.

A constatação não se dá apenas pelo placar largo, diante de um tradicional freguês como o Santa Cruz. O problema foi a forma como transcorreu a partida. Muitos alertam que o Vitória teve quase 70% de posse de bola. Porém, longe de ser um mérito, ter a bola nos pés a maior parte do tempo só expôs ainda mais a falta de inspiração, pouca movimentação e baixa qualidade da equipe para a disputa de competição tão exigente.

Nem as ausências de algumas peças, em especial Marinho, servem como desculpa. Sendo bem franco, quem acompanha o Vitória desde o início do ano percebe que o time ficou devendo na maior parte das vezes que entrou em campo. As exceções ficaram por conta dos dois Ba-Vis iniciais, quando saiu vencedor. Escrevo essas linhas ainda sem saber o resultado do jogo de volta da Copa do Brasil, diante da Portuguesa, o que não impede de qualificar o quadro como preocupante.

Podem até alegar que a impressão ruim de uma estreia, ainda mais fora de casa, não pode dar subsídios suficientes para uma análise definitiva acerca da força do elenco rubro-negro. Mas falando apenas nos aspectos da disposição e entrega dos jogadores de outros futuros adversários na Série A que observei, a diferença é gritante. Especialmente no setor de meio de campo, o Vitória tem sido lento e previsível. Em muitas situações, parece ser a primeira ocasião que os jogadores atuam juntos, tamanho o descompasso.

Péssima rotina

Largar bem na Série A é algo raro para o Leão. Nas 34 participações no Brasileirão, iniciado em 1971, o Vitória só venceu cinco vezes na primeira rodada: 1978 (2x1 sobre o Confiança), 1982 (3x1 no Londrina), 1993 (3x0 sobre o Goiás), 2000 (4x1 no Palmeiras) e 2009 (2x0 em cima do Atlético-PR) - teve 14 empates e 15 derrotas, incluindo a de 2016. O time da Toca venceu na estreia de 1987 (3x1 no Joinville), mas, ao contrário da CBF, não considero como primeira divisão o Módulo Amarelo, disputado pelo Vitória ao lado de equipes como Sport e Guarani.

Sabendo desse retrospecto negativo e observando o baixo rendimento já a partir da decisão do estadual, somado ao excelente momento do Santa Cruz, não tinha muitas esperanças em sair vivo do Arruda. O que não aguardava era um placar tão dilatado, somado à queda de produção até de peças bastante efetivas, como a dupla de zagueiros, facilmente batida no Recife.

Só que isso é Série A, amigo. Não dá tempo de lamentar muito. Domingo, o Vitória tem pela frente o Corinthians, atual campeão nacional e o adversário contra o qual tem o pior retrospecto geral na história da competição. Em 31 partidas, o campeão baiano somente venceu os paulistas três vezes, empatando nove e perdendo as outras 19. O último triunfo sobre os corintianos na Série A ocorreu 20 anos atrás, em 1996. É uma boa hora para derrubar esse incômodo jejum.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

adblock ativo