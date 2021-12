Ecos do clássico

Como expressado na coluna anterior, o Ba-Vi é transformador. Para o bem e para o mal. Não que de uma hora para a outra todos os problemas do Vitória tenham desaparecido após a boa atuação e o triunfo sobre o maior rival. Não, muitos deles ainda permanecem. Mas, sem sombra de dúvida, a atmosfera ficou mais leve, as queixas tendem a arrefecer, a confiança do torcedor e do time foi catapultada e o clima de otimismo vivido após o acesso à Série A vai retornando.

Tudo consequência do desempenho no clássico. E é bom que seja assim. Caso o resultado não fosse positivo, chuvas e trovoadas estariam causando alvoroço até agora na Toca do Leão. Portanto, nada mais justo que colher os frutos de mais um sucesso em Ba-Vi realizado na Fonte Nova, uma tradição desde que o antigo estádio foi remodelado e reaberto como Arena. Aliás, nos três estádios ativos da capital onde já se realizaram clássicos, considerando a Arena Fonte Nova uma praça esportiva distinta do antigo Octávio Mangabeira, o rubro-negro leva vantagem sobre seu tradicional oponente.

O poder transformador do Ba-Vi catalisou as atuações de muitos jogadores que não vinham tão bem na temporada. A dupla de volantes, por exemplo. Sem aparecer muito foram vitais para o triunfo. O meio de campo do rival praticamente nada criou. Destaque, também, para a dupla de zaga com idade de júnior, atuando com categoria e tranquilidade de veteranos, além do dinamismo de Thiago Real, premiado com um golaço.

Porém, nada supera a história de Caíque. Ao ver a escalação de um goleiro de 18 anos para estrear no profissional justamente no maior clássico do Norte-Nordeste, confesso que fiquei temeroso. Sem dúvida, uma senhora fogueira. Mas a vida é feita de oportunidades. E o jovem atleta de Cajazeiras agarrou a chance com firmeza, serenidade e muita segurança.

A primeira defesa, espalmando um chute forte quase no ângulo, foi essencial para dar tranquilidade. Só que o goleiro mostrou para que veio no lance de perigo seguinte: uma cabeçada de cima para baixo, como manda o manual, mas frustrada pela sua agilidade. No segundo tempo, a confirmação do potencial da nova jóia da base. Com o placar ainda em 1x0, salvou o empate ao buscar no canto direito uma cabeçada certeira. Pode notar no vídeo que o jogador do rival já estava partindo para comemorar. Te cuida, Fernando Miguel. Temos um goleiro pronto.

Kieza

Como notícia boa atrai outras tantas em sua esteira após triunfo em clássico, a contratação de Kieza veio em ótima hora. Nesse particular, ponto positivo para a diretoria, que ouviu os clamores por contratações. A necessidade de um centroavante efetivo e com faro de gol era flagrante. Caso mostre o mesmo desempenho apresentado no rival, quando era exceção de qualidade em meio a um time ruim, tem tudo para se encaixar bem no esquema de Mancini.

Empolgados pelo triunfo no clássico, os torcedores parecem ter esquecido seu passado em Itinga. Até recepção de ídolo teve no Aeroporto 2 de Julho. As juras de amor ao rival, incluindo a atitude de sempre vestir peças da maior torcida organizada do lado de lá, poderiam ser empecilho para sua aceitação por aqui. No começo, parece não haver problema. As flores foram depositadas em seu caminho. Somente a sua sequência no clube evitará que surjam os espinhos nesse trajeto.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

