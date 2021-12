Dura sequência

Alguns dias antes do jogo contra o Atlético-MG, ao analisar a tabela do Vitória no Campeonato Brasileiro, vi uma preocupante sequência de jogos que poderia definir o futuro do seu treinador. Além do Galo, o Rubro-Negro teria pela frente o embalado Flamengo e o desesperado Internacional. Passado o jogo em Belo Horizonte, com a previsível derrota, restam dois compromissos da complicada trinca. Dada a situação periclitante na classificação, de volta ao Z-4, e a insatisfação da torcida, ficará complicada a manutenção de Mancini em caso de novos tropeços nesses duelos, mesmo com a direção batendo pé firme e garantindo que vai com ele até o fim.

Mancini tem, sim, sua parcela de culpa pela péssima campanha do Vitória na Série A. A recorrente desculpa de que o time vem fazendo bons jogos, porém não está conseguindo resultados positivos, já soa como bonitinha, mas ordinária. A verdade é que a torcida está de saco cheio desse discurso batido. O momento requer mudança total de postura, mais efetividade e menos cerca-lourenço. Do contrário, chegaremos ao final do campeonato lamentando pretensas boas partidas sem resultados concretos favoráveis.

Mancini deve na praça no sentido de insistir com um esquema tático que não está funcionando. Muitas equipes no mundo e também no Brasil jogam no mesmo 4-3-3 proposto pelo nosso treinador. Ocorre que os meias e atacantes do Vitória não voltam para recompor sem a bola, sobrecarregando a todos e permitindo largas avenidas em sua defesa. Uma festa para os ataques adversários, que só não fizeram gols no Leão em dois dos 23 jogos. É fácil demais aparecer na cara de nosso gol. Uma hora, como tem ocorrido, a casa cai.

Se não tem peças para melhor qualificar o time, o treinador também tem culpa. Primeiro, no caso de não ter solicitado contratações, o que eu acredito não ter deixado de pedir. Se pediu e não foi atendido, deveria botar a boca no trombone, mesmo em um acorde mais suave. Porque, com a louvável atitude de poupar a diretoria das críticas, essas acabam recaindo sobre ele, o que é uma pena, dada a grande identificação de Mancini com o Vitória. O técnico tem bons serviços prestados ao clube.

Para o jogo de amanhã, a expectativa está muito longe de ser positiva, sendo bem realista. Enfrentaremos um rival contra quem temos péssimo retrospecto, que vem em ascensão e que jogará com, no mínimo, metade do estádio ao seu lado. Não se enganem: grande parte dos mais de 20 mil ingressos já vendidos foi adquirida pela enorme colônia carioca residente no interior baiano e demais estados nordestinos.

Além dessa força, o Flamengo poderá contar com o fogo-amigo que costuma nos acertar nos momentos difíceis. São aqueles nossos torcedores que vão ao estádio com espírito armado e começam a vaiar logo aos 10 minutos do 1º tempo, mais preocupados em pedir a saída do treinador que em apoiar o time. Sinceramente, seria melhor que nem fossem ao Barradão. Poupariam o aborrecimento mútuo.

A trinca perversa será fechada na próxima quinta, contra o Inter, fora de casa. Escrevo pouco antes do seu jogo contra o Santos, logo está valendo a seca colorada de 14 partidas sem triunfar. Sabendo da fama do Leão de ser benfeitor de times inválidos, espero que o Inter chegue ao duelo conosco já livre desse jejum, tendo derrotado ou o Peixe ou o Atlético-PR, que vem logo depois. Sobrevivendo a esses três confrontos, penso que Mancini cumpra seu contrato até o final.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

