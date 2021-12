Dias melhores

Um processo de mudança costuma trazer em seu bojo pitadas de esperança por melhorias. É um sentimento presente em todos os segmentos, incluindo naqueles onde existe troca de detentores do poder. Não seria diferente no Vitória, que viveu há pouco um processo eleitoral. Talvez descartando os mais exaltados das chapas derrotadas no pleito, o pensamento aparente entre os torcedores é de grande expectativa. O anúncio de contratações aprovadas pela crítica aumentou a sensação positiva, fazendo desse início de temporada um dos mais promissores dos últimos tempos na Toca.

Futebol não é ciência exata. É um meio sujeito a chuvas e tempestades, alterando rotas ao sabor de maus resultados, contusões de jogadores ou gestão equivocada do vestiário. Mas não se pode negar que a nova direção rubro-negra está se esforçando na busca por acertar. Manteve no elenco os poucos que se salvaram da temporada ruim de 2016, conduziu com altivez e responsabilidade a novela em torno de Marinho e tem reformulado o grupo de atletas. Sim, reformulado, não apenas reforçado, dada a pobreza qualitativa geral do ano anterior.

É inquestionável a capacidade técnica da maioria dos jogadores contratados, em particular para o coração de qualquer equipe, o meio de campo. Com as peças trazidas, parece que terá fim a famigerada ligação direta da defesa para o ataque, adotada em quase todo o ano passado por absoluta incapacidade criativa dos meias. Acertadamente, estão vindo nomes aos montes para o setor. A temporada é longa e cheia de baixas no percurso.

O único porém diz respeito à condição física dos jogadores contratados. Nesse aspecto reside o receio latente de que não vinguem. O longo período de inatividade de nomes como Dátolo e Pisculichi preocupa. Somente na sequência das partidas ficará claro se a aposta na qualidade técnica suplantará as dúvidas sobre a capacidade de seus corpos suportarem a carga da temporada.

O sucesso das contratações ainda será observado em campo. Fora dele, já teve o efeito imediato de elevar a auto-estima do torcedor. Reflexo palpável foi o aumento na procura pela adesão ou renovação do plano de sócios do clube, importante fonte de receitas. Uma coisa está intimamente ligada à outra: time forte, com jogadores renomados, atrai mais atenção do público.

Estou na expectativa para o efetivo reforço do setor defensivo, eterno calcanhar de Aquiles do Vitória. Normalmente, temos ataques bastante efetivos, dado o perfil ofensivo do Leão. Mesmo brigando contra a degola até o final, o time teve o quinto melhor ataque da última Série A. No dia que o Vitória focar sua atenção na qualificação da defesa, dará um grande salto, pois a característica de possuir bons ataques dificilmente será abandonada.

A promessa é que mais contratações estão por vir ainda na largada de 2017. Uma delas seria no estilo controlador de voo, de parar aeroporto. Ponto positivo para a direção, já que uma das maiores críticas às outras gestões foi justamente a política de contratar somente às portas do início do Brasileirão. Resta ao técnico Argel a capacidade de gerir esse material humano, deixando clara a obviedade que somente 11 começam uma partida, mas todos são importantes na caminhada do ano.

Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!

